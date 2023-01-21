الإسبانية تسيطر عليها.. قائمة الفرق الأكثر اعتمادا على خريجي أكاديمياتها

مئات ملايين الدولارات تنفقها الفرق في سوق الانتقالات، صيفية كانت أو شتوية، لضم المواهب الصاعدة، فيما تعتمد فرق أخرى على اللاعبين الذين يتخرجون من أكاديمياتها.

وتحاول هذه الفرق صقل مواهب هؤلاء اللاعبين وتصعيدهم في سن صغيرة إلى الفريق الأول وإعطاءهم الفرصة كاملة ومنحهم دقائق لعب وفيرة، وحتى هناك فرق في القائمة توصف بأنها ثرية ولديها القدرة المالية.

وبحسب المركز الدولي للدراسات الرياضية (CIES) تسيطر الفرق الإسبانية على قائمة الـ12 الأولى: