تأهل صعب لريال مدريد وسهل لبرشلونة إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل ريال مدريد بشق الأنفس إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد أن قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3-2 على مضيفه فياريال، بينما تأهل برشلونة -الذي لعب بالصف الثاني- بسهولة بعد فوزه 5-صفر على سبتة في الدور ثمن النهائي من البطولة يوم الخميس.

وانضم ريال مدريد وبرشلونة إلى أتلتيكو مدريد وفالنسيا وأتليتيك بيلباو وأوساسونا وريال سوسيداد وإشبيلية في الدور ربع النهائي من البطولة.

وتقدم فياريال في الدقيقة الرابعة عن طريق إيتيان كابوي، قبل أن يضيف زميله سامويل تشوكويزي الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 57، سجل ريال مدريد هدف تقليص الفارق عبر فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك زميله ميليتاو التعادل في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 86، نجح ريال مدريد في تسجيل هدف الفوز عبر داني سيبايوس، ليقطع الفريق تذكرة العبور بصعوبة لربع النهائي.

💬 ثيبايوس: "مرحبًا مدريدستاس، سعيد جدًا لمساعدة الفريق على التقدم إلى الدور التالي وسعيد بالهدف، شكرًا جزيلاً لكم!"@DaniCeballos46 | #CopaDelRey pic.twitter.com/8BKDqjUGde — ريال مدريد (@realmadridarab) January 19, 2023

فوز سهل لبرشلونة

وفي مباراة أخرى بالدور ثمن النهائي، سجل روبرت ليفاندوفسكي ثنائية ليقود برشلونة -الذي لعب بالصف الثاني- للفوز 5-صفر على سبتة.

كما هز رافينيا وأنسو فاتي وفرانك كيسي شباك سبتة البائس.

وأجرى تشافي هرنانديز مدرب برشلونة 10 تغييرات على الفريق الذي فاز 3-1 على ريال مدريد بنهائي كأس السوبر الإسبانية يوم الأحد، ليريح جميع لاعبيه باستثناء ليفاندوفسكي.

وسيطر الفريق الزائر على المباراة تماما، وتقدم في الدقيقة 40 بتسديدة رافينيا من عند حدود منطقة الجزاء.

وعزز ليفاندوفسكي تقدم برشلونة بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما خطف كيسي الكرة من مدافع سبتة ومررها إلى المهاجم البولندي ليضعها بسهولة في الشباك.

وجعل البديل فاتي النتيجة 3-صفر في الدقيقة 70، بعد أن راوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد بقدمه اليمنى على القائم البعيد.

وأحرز كيسي الهدف الرابع بضربة رأس من عرضية رافينيا في الدقيقة 77، وأنهى ليفاندوفسكي هجمة مرتدة بلمسة سحرية على يسار الحارس في الدقيقة 90.