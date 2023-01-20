شاهد- توبيخ وسجال.. هذا ما حصل بين أنشيلوتي ورودريغو على دكة البدلاء

في الدقيقة 56 من فوز ريال مدريد الصعب على فياريال في ثمن نهائي كأس الملك، استبدل الإيطالي كارلو أتشيلوتي البرازيلي رودريغو، غير أن الكاميرات التقطت أمرا غريبا بين المدرب ولاعبه.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم "الغواصات الصفراء" بهدفين دون رد عندما قرر المدرب المخضرم إشراك أسنسيو مكان رودريغو وداني سيبايوس مكان الألماني توني كروس؛ ليقلب البديلان النتيجة رأسا على عقب.

وعندما سجل فينسيوس هدف تقليص الفارق بعد تمريرة حاسمة نظر أنشيلوتي إلى رودريغو ووبخه ورفع إصبعه في وجهه.

وفي مقابلة صحفية، كشف أنشيلوتي عما دار بينه وبين رودريغو -الذي يعد لاعبا مهما في تشكيلة المدرب الإيطالي- وقال إن "إخراج رورديغو كان لأنه شعر بإصابة عضلية وفضلت عدم المخاطرة به، وبعد الخروج لم يقم بتحيتي لأنه قد يكون نسى". وتابع "قلت له لا تنسى أن تلقي عليّ التحية عند استبدالك"!

وحسب الفيديو المتداول، فقد قال أنشيلوتي -وهو يرفع إصبعه في وجه رودريغو الجالس على دكة البدلاء- "يجب أن توجه التحية لي".

وفي النهاية، استطاع "الملكي" أن يقلب الطاولة ويغرق "الغواصات الصفراء" بالفوز 3-2، ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك.