سجل في 4 بطولات مختلفة.. أرقام مبهرة لليفاندوفسكي مع برشلونة بعد 6 أشهر من وصوله

يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، نجاحاته على المستوى الفردي منذ وصوله إلى النادي "الكتالوني" في الصيف الماضي، قادما من بايرن ميونخ الألماني مقابل 45 مليون يورو.

وظهر ليفاندوفسكي بقميص برشلونة في 23 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 22 هدفا، وقدّم لزملائه 5 تمريرات حاسمة.

وكان آخر تلك الأهداف، وصوله إلى شباك أتلتيكو سبتة مرتين، خلال مباراة الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، التي أقيمت الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023، وانتهت بفوز برشلونة بخماسية نظيفة.

🔥 ليفا ليفا ليفا فا فا فا فا فا 🔥 pic.twitter.com/58ANnMXXTD — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 13, 2023

وبفضل هذين الهدفين، أصبح ليفاندوفسكي اللاعب الوحيد في صفوف برشلونة الذي نجح في هز الشباك في جميع البطولات هذا الموسم 2022-2023، كما سجّل للفريق الهدف رقم 1500 في تاريخ مشاركاته ببطولة الكأس، وفق صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية.

وسجل ليفاندوفسكي 13 هدفا في الدوري الإسباني، يعتلي بها صدارة هدافي المسابقة، و5 في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها برشلونة من دور المجموعات.

كما أسهم البولندي بشكل واضح في تتويج "البلوغرانا" بكأس السوبر الإسباني بإحرازه هدفًا في شباك ريال بيتيس في نصف النهائي، وآخر في مرمى ريال مدريد في النهائي، بالإضافة إلى هدفيه في مرمى سبتة في كأس الملك.

🎥 ملخص المباراة 🎬 ⚽ سبتة 🆚 برشلونة 🔥 pic.twitter.com/3tYvioDdlK — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 20, 2023

وأشارت "ماركا" إلى أن ليفاندوفسكي ما زال قادرا على التسجيل في بطولة جديدة وخامسة، حين يبدأ "البارسا" المنافسة في بطولة الدوري الأوروبي في فبراير/شباط المقبل، حيث سيقابل مانشستر يونايتد الإنجليزي ذهابا وإيابا في الدور الفاصل المؤهل إلى الدور ثمن النهائي.

لكن الماكينة التهديفية للنجم البولندي ستتوقف لمباراتين في الدوري الإسباني، بسبب عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات بسبب طرده في مباراة أوساسونا، حيث غاب عن مواجهة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، وسيمتد ذلك في مباراتي "البارسا" ضد خيتافي وجيرونا.

📽️ فيلم قصير بعنوان: وين اللي قالو هاتوه؟… 🌪️🌀 🍿 فرجة ممتعة 🎬 pic.twitter.com/yUknsGaDAy — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 16, 2023

وبإمكان برشلونة الاستفادة من خدمات ليفاندوفسكي في مواجهته ضد ريال سوسيداد في ربع نهائي كأس الملك، وهي المباراة التي تتوسط مباراتي "الليغا".

وتؤكد "ماركا" أن ليفاندوفسكي، (34 عاما) نجح في التسجيل خلال 14 مسابقة مختلفة مع الأندية، ولم يفشل إلا في بطولة واحدة وفي كأس السوبر الأوروبي.

ويرتبط ليفاندوفسكي مع برشلونة بعقد يمتد حتى تاريخ 30 يونيو/حزيران 2026.