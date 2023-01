الضحية أصيب بكسور في الأضلاع وآلام بالرئة والكبد.. إيقاف مدافع بسبب تدخل على طريقة "الكونغ فو"

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قرارها النهائي بحق إيريك بايلي، لاعب أولمبيك مارسيليا، المُعار من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وطُرد بايلي ببطاقة حمراء مباشرة بعد ربع ساعة من بداية مباراة مارسيليا ومضيفه هيير، يوم 7 يناير/كانون الثاني 2023، ضمن منافسات دور الـ64 لكأس فرنسا.

ونال بايلي هذه البطاقة بعد تدخله العنيف على صدر مايك موسى ندياي، لاعب هيير، على طريقة لاعبي الكونغ فو، الأمر الذي تسبب في دخول اللاعب إلى المستشفى.

وبسبب هذا التدخل الخطير، تم إخراج ندياي من الملعب على محفة، ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث عانى اللاعب من كسور في الأضلاع، وآلام في الرئة والكبد، وفق صحيفة لوباريزيان (Le Parisien) الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن بايلي (28 عاما)، عوقب بالحرمان من اللعب 7 مباريات كاملة بسبب اعتدائه العنيف.

وغاب بايلي عن مباراتي فريق الجنوب الفرنسي ضد ترون ولوريان، اللتين فاز فيهما مارسيليا 2-0 و3-1 على التوالي، ضمن منافسات الجولتين الـ18 والـ19 من الدوري.

ولن يظهر بايلي مع مارسيليا في مباراة دور الـ32 من كأس فرنسا، والمقررة اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني 2023 ضد رين.

كما سيغيب المدافع الإيفواري عن الفريق في المباريات الأربع المقبلة في الدوري الفرنسي ضد كل من موناكو ونانت ونيس وأخيرا كليرمون فوت، بينما سيعود في المواجهة ضد تولوز ضمن المرحلة الـ24.

يُذكر أن بايلي كان قد زار ندياي في المستشفى واعتذر له، وانتشرت صورة لهما سويا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

Eric Bailly visited Hyères FC midfielder Almike N'Diaye, who he seriously injured this weekend in a cup match. The 26-year-old sustained several broken ribs and liver/lung pain as a result of the challenge. Speedy recovery. ❤️🙏 pic.twitter.com/7kPhI84KgP

— EuroFoot (@eurofootcom) January 9, 2023