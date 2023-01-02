30 ألف مشجع سيحضرون تقديمه.. النصر السعودي يعد استقبالا ضخما لنجمه الجديد رونالدو

يستعد نادي النصر السعودي لتقديم نجمه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو غدا الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" في الرياض، على أن يصل إلى المملكة مساء الاثنين على متن طائرة خاصة، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد.

موعد وصول رونالدو

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن رونالدو سيصل إلى الرياض عند الساعة الـ11 من مساء اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، رفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانويين، وسط تشديدات أمنية لمنع استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار.

وأضافت أن أفضل لاعب في العالم 5 مرات، سيخضع ظهر الثلاثاء إلى كشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التي تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة.

وأشارت إلى أن كريستيانو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم.

وحددت إدارة النادي بشكل مبدئي غدا الثلاثاء موعدا لتقديم رونالدو، من خلال حفل عالمي في ملعب "مرسول بارك"، على غرار ما فعله نادي ريال مدريد الإسباني عام 2009 حين قدّم اللاعب في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بحضور حاشد من جماهير "الملكي".

وسيحتشد 30 ألف متفرج حينما يجري تقديم رونالدو، من قبل رئيس النادي مسلي آل معمر ومحمد الخريجي أحد أعضاء شرف نادي النصر الداعمين.

وأعلن نادي النصر يوم الجمعة الماضي التعاقد مع رونالدو (37 عاما) لمدة موسمين ونصف الموسم اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2023 وحتى يونيو/حزيران 2025، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتردد أن رونالدو سيحصل على 500 مليون يورو (أكثر من ملياري ريال سعودي) خلال فترة عقده مع النصر وهو الراتب الأعلى في تاريخ كرة القدم.