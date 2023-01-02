مارتينيز حارس الأرجنتين يستعين بكلب "شرس" لحماية ميدالية وقفاز كأس العالم

استعان إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي، بكلب حراسة شرس، من أجل حماية واحدة من أغلى الجوائز التي حصل عليها في مسيرته الكروية.

ولعب مارتينيز دورا بارزا في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم، للمرة الثالثة في التاريخ، وذلك خلال النسخة التي أقيمت في دولة قطر، وانتهت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ففي المباراة النهائية تصدى مارتينيز لركلة ترجيح سددها الفرنسي كينغسلي كومان، كما ردّ ركلتي ترجيح في الدور الربع النهائي أمام هولندا، فضلا عن العديد من التدخلات الحاسمة وبالتحديد في مواجهة أستراليا في الدور ثمن النهائي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" (dailystar) البريطانية، أن مارتينيز اشترى كلب حراسة خاصا، من أجل حماية ميداليته وقفازه الذهبي، اللذين نالهما إثر التتويج بمونديال قطر.

🚨 Emiliano Martinez has bought himself a new £20,000 guard dog to protect his home and World Cup medals in England. It's a Belgian Malinois trained for the special forces. (Source: Daily Star) pic.twitter.com/uiFeXE9g5D — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 2, 2023

وأضافت أن الكلب هو من فصيلة المالينو البلجيكي، ويبلغ ثمنه حوالي 22.5 ألف يورو، ويصل وزنه إلى 30 كيلوغراما.

وعدّدت الصحيفة مواصفات المالينو، حيث قالت إنه يتميز بمظهر مخيف، كما تلقى تدريبا خاصا، حيث استعانت القوات الخاصة في الجيش البريطاني وقوات البحرية الأميركية به في مناطق القتال الساخنة.

كما يتمتع هذا الكلب، الذي اقتناه مارتينيز من إحدى الشركات المتخصصة في لندن، بالقوة والسرعة والشراسة، بالإضافة إلى كونه مخلصا ووفيا بدرجة كبيرة لصاحبه.

وسيقوم هذا الكلب بحراسة منزل مارتينيز، الموجود في منطقة ميدلاندز الغربية، الواقعة وسط إنجلترا، بالإضافة إلى حماية زوجته أماندا وابنيه سانتي وأفا.

ولا يُعد مارتينيز اللاعب الوحيد الذي استعان بكلب المالينو من أجل حراسة منزله، بل سبقه إلى ذلك عدد من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والرياضة بشكل عام.

ومن بين هؤلاء اللاعبين الفرنسي هوغو لوريس حارس مرمى توتنهام هوتسبير، وأشلي كول مدافع تشلسي الأسبق، بالإضافة إلى الإنجليزي تايسون فيوري بطل الملاكمة في الوزن الثقيل.

وشارك مارتينيز في جميع مباريات منتخب بلاده في مونديال قطر (7 مواجهات)، اهتزت خلالها شباكه 8 مرات، منها 3 في المباراة النهائية، وحصل على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة.

وعاد مارتينيز إلى لندن في الأيام القليلة الماضية من أجل الالتحاق بأستون فيلا، لكنه لم يشارك في مباراة فريقه ضد توتنهام هوتسبير، التي جرت على ملعب الثاني الأحد، وظل على مقاعد البدلاء، وانتهت بفوز "الفيلانز" بهدفين دون رد.