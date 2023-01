مارتينيز حارس الأرجنتين يستعين بكلب "شرس" لحماية ميدالية وقفاز كأس العالم

استعان إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي، بكلب حراسة شرس، من أجل حماية واحدة من أغلى الجوائز التي حصل عليها في مسيرته الكروية.

ولعب مارتينيز دورا بارزا في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس العالم، للمرة الثالثة في التاريخ، وذلك خلال النسخة التي أقيمت في دولة قطر، وانتهت يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ففي المباراة النهائية تصدى مارتينيز لركلة ترجيح سددها الفرنسي كينغسلي كومان، كما ردّ ركلتي ترجيح في الدور الربع النهائي أمام هولندا، فضلا عن العديد من التدخلات الحاسمة وبالتحديد في مواجهة أستراليا في الدور ثمن النهائي.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" (dailystar) البريطانية، أن مارتينيز اشترى كلب حراسة خاصا، من أجل حماية ميداليته وقفازه الذهبي، اللذين نالهما إثر التتويج بمونديال قطر.

🚨 Emiliano Martinez has bought himself a new £20,000 guard dog to protect his home and World Cup medals in England.

It's a Belgian Malinois trained for the special forces.

(Source: Daily Star) pic.twitter.com/uiFeXE9g5D

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 2, 2023