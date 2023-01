فضيحة جديدة تهز كرة القدم الكاميرونية.. استبعاد 21 لاعبا من منتخب الناشئين بسبب تزوير أعمارهم

كشف تقرير بريطاني عن فضيحة جديدة هزت أركان كرة القدم في الكاميرون، قبل أيام من انطلاق بطولة أفريقيا الوسطي.

وذكرت صحيفة "Daily mail" (ديلي ميل) البريطانية، أنه تم استبعاد 21 لاعبا من أصل 30، يشكّلون منتخب الكاميرون للناشئين تحت 17 عاما، والمقرر أن يشارك في بطولة UNIFFAC، وهي بطولة للمنتخبات الشابة في وسط القارة السمراء.

وحسب الصحيفة، فإنه وبعد خضوع جميع لاعبي الكاميرون تحت 17 عاما للفحوص الطبية، أثارت النتائج الشكوك حول المعلومات المقدمة عن أكثر من ثلثي اللاعبين.

وتم خضوع لاعبي "الأسود غير المروضة" لفحوصات يتم من خلالها تحديد العمر عن طريق مسح الرسغين وقياس نمو العظام.

وكشفت النتائج عن وجود 21 لاعبا من منتخب الكاميرون تحت 17 عاما قد تم تزوير أعمارهم بالفعل، أما التسعة الباقون فجاءت الفحوص مطابقة.

وأكدت الصحيفة أنه رغم ذلك، فلم يتم استبعاد منتخب الكاميرون من البطولة، لكن يتعين على المسؤولين إرسال قائمة جديدة من اللاعبين.

بدوره، اعترف الاتحاد الكاميروني بهذه الأزمة، بعدما أصدر بيانا رسمياً قال فيه: "في إطار الاستعداد لبطولة UNIFFAC Limbe 2023، المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة تحت 17 عاما، فشل 21 لاعبا من أصل 30 يتدربون حاليا، في نتائج اختبارات التصوير بالرنين المغناطيسي".

وأضاف: "تم استبعادهم على الفور من القائمة، وبدأت إجراءات فورية من أجل استدعاء آخرين".

21 out of the 30 Cameroon under 17 players selected for the AFCON qualifiers have been removed from the squad after lying about their age and failing the MRI (Magnetic Resonance Imaging) test on bones, data is gotten to determine the age of a person. 🇨🇲 👀 pic.twitter.com/LdSYdaqBTw

— All Sportz 🏀⚽ (@Allsportztv) January 2, 2023