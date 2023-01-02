شاهد: 80 طائرة مسيّرة ترسم صورة بيليه في سماء البرازيل

كرّمت بلدية سانتوس، أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، عشية مراسم دفنه، بلفتة مميزة خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

وتوفي بيليه يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، داخل مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو، بعد معاناة مع مرض سرطان القولون.

ونظمت بلدية سانتوس عرضا ضوئيا باستخدام 80 طائرة مسيّرة، على شاطئ غونزاغا، شكّلت فيه صورة للاعب الوحيد الذي تُوج بكأس العالم 3 مرات.

🕯 Santos rend hommage à Pelé avec un spectacle de drones pic.twitter.com/eTXxZg2HCr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 1, 2023

وقامت الطائرات بعمل مجسم على هيئة بيليه وهو يحمل كأسا بالإضافة إلى شعار نادي سانتوس، على وقع صيحات وتصفيق المئات من الأشخاص الذين حضروا الفعالية.

وبدأت في ملعب "أوربانو كالديرا" الخاص بنادي سانتوس مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان بيليه، إذ وضع في تابوت، على أن تجري مراسم الدفن في وقت لاحق بمشاركة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.

وسيبقى جثمان بيليه في المكان نفسه لمدة 24 ساعة، أي حتى ساعات الصباح من اليوم التالي، بعدها سيُوارى الثرى في المقبرة المخصصة لأفراد عائلته.

وبإعلان مستشفى ألبرت أينشتاين، مساء الخميس الماضي، وفاة بيليه عن عمر يناهز 82 عاما، وضع كلمة النهاية على حياة أحد أهم نجوم الساحرة المستديرة في العالم.

واحتل الأسطورة البرازيلي رأس قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل اللاعبين في القرن العشرين.

كما منحته اللجنة الأولمبية الدولية لقب أفضل رياضي في القرن الماضي بجانب حلوله في قائمة مجلة "تايم" الأميركية لأهم 100 شخصية في القرن الماضي.

واقتسم بيليه لقب لاعب القرن من الفيفا مع الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وكذلك من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء بفضل مسيرته الحافلة بجانب دخوله موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد تسجيله 1279 هدفا خلال 1363 مباراة على مستوى كافة المسابقات سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية.

جدير بالذكر أن أديسون أرانتيس دوناسيمنتو، الذي اشتهر باسم (بيليه) ولد في 23 أكتوبر/تشرين الأول 1940، في ولاية ميناس جيرايس، وأصبح معروفا في البرازيل باسم "ملك كرة القدم" بعدما فاز بكأس العالم 3 مرات أعوام 1958 و1962 و1970.