"مرحبا يا رجال أراكم قريبا".. رونالدو يشارك فيديو تشويقيا من الطائرة والنصر يقيم حفلا جماهيريا لاستقباله

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، فيديو تشويقيا لجمهور نادي النصر السعودي، قبل حفل تقديمه رسميا للجماهير يوم غد الثلاثاء.

وظهر رونالدو في الفيديو القصير من داخل طائرة خاصة أثناء رحلة قدومه إلى العاصمة السعودية الرياض بعد توقيع عقده الجديد مع النصر، وقبل نحو يوم من تقدميه للجماهير.

وأشار رونالدو في الفيديو إلى حساب ناديه الجديد عبر مواقع التواصل، قائلا في الفيديو: "مرحبا يا رجال، أراكم قريبا".

ويصل رونالدو مساء اليوم إلى الرياض رفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانونيين، وسط تشديدات أمنية عند استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية.

النصر يقيم حفلا لاستقبال رونالدو

وفي سياق متصل، أعلن النصر متصدر الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أنه سيقيم حفلا "لاستقبال" رونالدو غدا الثلاثاء.

ونشر النصر في حسابه على تويتر صورة للاعبه البرتغالي الجديد، وكتب بجوار صورة لملعبه الممتلئ بالمشجعين "الحدث المنتظر. حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميا".

وأضاف النادي الذي يلقب باسم العالمي "غدا جماهير النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو السابعة مساء في ساحة النصر مرسول بارك".

الحـدث المنتظـر 🌏

حفل استقبـال اللاعب الأعظـم عالمـيًا 🤩 غـدًا الثلاثـاء

جماهيــر #النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو 🤩

السابعة مسـاءً 🔥

في ساحة النـصـر #مرسول_بارك 🏟️#HalaRonaldo 💛 pic.twitter.com/y01zHb7TYP — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 2, 2023

ورحل رونالدو (37 عاما) عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم الجاري، قبل أن يقرر الانتقال إلى النصر في صفقة مدوية قدرت وسائل إعلام قيمتها بأكثر من 200 مليون يورو (214.04 مليون دولار).

ويتصدر النصر الدوري برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن الشباب الذي خاض 10 مباريات، ونقطتين عن الاتحاد الذي يملك أيضا مباراة واحدة مؤجلة.

ويحلم النصر بحصد لقب الدوري لأول مرة منذ 2019 وإنهاء سيطرة غريمه الهلال في آخر 3 مواسم.