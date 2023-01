القائمة ضمت نجمين غير معتزلين و5 فارقوا الحياة.. أفضل 12 لاعبا في التاريخ من وجهة نظر بيليه

يعيش عالم كرة القدم منذ أيام حالة من الحزن والحداد عقب وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاما، بعد أكثر من عام على معاناته من مرض سرطان القولون.

وينظر كثيرون إلى بيليه على أنه اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم، على اعتبار أنه الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات لاعبا.

ولم ينكر الرجل الملقب "بالجوهرة السمراء" هذه الحقيقة، وصرح في عدة مناسبات بأنه يرى نفسه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عام 2015 "لم أر لاعبا جيدا مثل بيليه في 1970".

ويتفق كثيرون مع هذا الاتجاه، في وقت يرى فيه آخرون أن الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا أو حتى مواطنه ليونيل ميسي هما الأفضل في التاريخ، خاصة بعدما نجح الأخير في التتويج بكأس العالم 2022، وهي البطولة الوحيدة التي كانت تنقص خزائنه.

وقدّم الراحل بيليه عام 2020 قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

اعترف بيليه حينها بأن هذا السؤال صعب، لكنه أجاب عنه بعد لحظات من التفكير العميق "هناك أكثر من 10 لاعبين من جيلي"، ثم أضاف ضاحكا "سأترك ذكر أسمائهم لأحد غيري".

ثم ذكر بيليه اللاعبين العشرة الأفضل في رأيه، وهم مارادونا، والإسباني ألفريدو دي ستيفانو، والإيطالي جيوفاني تراباتوني، ومواطنوه غارينشا وكارلوس ألبرتو ورونالدو نازاريو، والهولندي يوهان كرويف، والألماني فرانز بيكنباور، والفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني أندريس إنيستا.

