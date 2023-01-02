القائمة ضمت نجمين غير معتزلين و5 فارقوا الحياة.. أفضل 12 لاعبا في التاريخ من وجهة نظر بيليه

يعيش عالم كرة القدم منذ أيام حالة من الحزن والحداد عقب وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى ألبرت أينشتاين في مدينة ساو باولو يوم الخميس الماضي عن عمر 82 عاما، بعد أكثر من عام على معاناته من مرض سرطان القولون.

وينظر كثيرون إلى بيليه على أنه اللاعب الأعظم في تاريخ كرة القدم، على اعتبار أنه الوحيد الفائز بكأس العالم 3 مرات لاعبا.

ولم ينكر الرجل الملقب "بالجوهرة السمراء" هذه الحقيقة، وصرح في عدة مناسبات بأنه يرى نفسه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، إذ قال في مقابلة مع صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية عام 2015 "لم أر لاعبا جيدا مثل بيليه في 1970".

ويتفق كثيرون مع هذا الاتجاه، في وقت يرى فيه آخرون أن الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا أو حتى مواطنه ليونيل ميسي هما الأفضل في التاريخ، خاصة بعدما نجح الأخير في التتويج بكأس العالم 2022، وهي البطولة الوحيدة التي كانت تنقص خزائنه.

وقدّم الراحل بيليه عام 2020 قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم من وجهة نظره.

أفضل 12 لاعبا في التاريخ من وجهة نظر بيليه

اعترف بيليه حينها بأن هذا السؤال صعب، لكنه أجاب عنه بعد لحظات من التفكير العميق "هناك أكثر من 10 لاعبين من جيلي"، ثم أضاف ضاحكا "سأترك ذكر أسمائهم لأحد غيري".

ثم ذكر بيليه اللاعبين العشرة الأفضل في رأيه، وهم مارادونا، والإسباني ألفريدو دي ستيفانو، والإيطالي جيوفاني تراباتوني، ومواطنوه غارينشا وكارلوس ألبرتو ورونالدو نازاريو، والهولندي يوهان كرويف، والألماني فرانز بيكنباور، والفرنسي زين الدين زيدان، والإسباني أندريس إنيستا.

One of the greatest to ever play the game 🇧🇷⚽️ Join us in wishing the legendary @Pele a very Happy Birthday 🥳 pic.twitter.com/hwuU3d1Ufh — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 23, 2022

اللافت في هذه الأسماء، وفق موقع "غيف مي سبورت" (givemesport)، أن بيليه اختار اثنين من زملائه اللذين لعبا معه في منتخب البرازيل، وهما غارينشا وكارلوس ألبرتو، بالإضافة إلى مارادونا، النجم الذي طالما وُضع محل مقارنة معه.

وأشاد بيليه بدي ستيفانو، حيث قال "يمكن القول إن دي ستيفانو هو اللاعب الأكثر اكتمالا في وقته، لقد كان لاعبا رائعا، من المحزن أنه لا يوجد له مقاطع فيديو تُظهر عظمته، كان سيحظى بلا شك بشعبية كبيرة".

كما وجد بيليه مكانا لكل من زيدان وإنيستا، وهما اثنان من أبرز لاعبي خط الوسط في العالم في جيلهما، وقدما سنوات طويلة من التنافس على أعلى مستوى.

5 فارقوا الحياة

ومن بين الـ12 لاعبا الذين اختارهم بيليه، يوجد اثنان فقط لم يعتزلا، وهما ميسي ورونالدو، في حين توفي 5 هم: مارادونا، ودي ستيفانو، وغارينشا، ودي كرويف، وكارلوس ألبيرتو.

وعن رأيه في مواطنه رونالدو، علّق بيليه "الظاهرة؟ لقبه يقول كل شيء عنه، يمكنني القول إن رونالدو هو أفضل رقم 9 على الإطلاق، لقد كان مذهلا، حجمه، سرعته، مهارته، لم أر هذا المزيج منذ ذلك الحين".

Pelé e Garrincha juntos pela Seleção: 40 jogos

36 vitórias

4 empates

0 derrota pic.twitter.com/uQPO0KFqJs — Sala12 (@OficialSala12) December 30, 2022

وفي المقابلة ذاتها استدرك بيليه الأمر، ووسّع قائمة لاعبيه الأفضل في التاريخ من 10 إلى 12، فأضاف إليها ميسي وكريستيانو رونالدو.

وأوضح بيليه "اليوم نحن محظوظون، فكريستيانو رائع وميسي لا يُصدق، لا يمكنني استبعاد هذين الاثنين، أليس كذلك؟".

كما أشاد بيليه بالفرنسي الشاب كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، وتحدث عنه بالقول "يبدو أن المستقبل سيكون مشرقا بالنسبة له".

يُذكر أن مبابي سجل 8 أهداف في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ورفع رصيد أهدافه في المونديال إلى 12 هدفا في نسختين فقط، ليعادل أهداف بيليه المونديالية.

وهناك 5 لاعبين فقط يتقدمون على بيليه في عدد الأهداف بكأس العالم، وهم ميسي، والفرنسي جوست فونتين (13 هدفا)، والألماني غيرد مولر (14)، ومواطنه رونالدو (15)، والألماني ميروسلاف كلوزة (16).