يواجه انتقادات بسبب تواضع مستواه.. مهاجم برشلونة يلجأ إلى طبيب نفسي

لجأ فيران توريس، مهاجم برشلونة الإسباني، إلى طبيب نفسي من أجل مساعدته على تجاوز المرحلة الحالية، التي يعاني فيها من هبوط كبير في المستوى، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات لاذعة من جماهير الفريق.

ومنذ وصوله إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير/كانون الثاني 2022 مقابل 55 مليون يورو، لم يظهر توريس بالشكل المطلوب.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن توريس يفتقر إلى الثقة ويرتكب أخطاء لا تليق بلاعب من طينة الكبار ويلعب في فريق مثل برشلونة.

Ferran Torres has hired a psychologist to try and help him get back to his best level. He's clearly lacking self-confidence, and is not in the best spot mentally.

