يواجه انتقادات بسبب تواضع مستواه.. مهاجم برشلونة يلجأ إلى طبيب نفسي

لجأ فيران توريس، مهاجم برشلونة الإسباني، إلى طبيب نفسي من أجل مساعدته على تجاوز المرحلة الحالية، التي يعاني فيها من هبوط كبير في المستوى، وتعرض بسبب ذلك لانتقادات لاذعة من جماهير الفريق.

ومنذ وصوله إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير/كانون الثاني 2022 مقابل 55 مليون يورو، لم يظهر توريس بالشكل المطلوب.

وأكدت صحيفة "سبورت" (sport) الإسبانية أن توريس يفتقر إلى الثقة ويرتكب أخطاء لا تليق بلاعب من طينة الكبار ويلعب في فريق مثل برشلونة.

Ferran Torres has hired a psychologist to try and help him get back to his best level. He's clearly lacking self-confidence, and is not in the best spot mentally. — @sport pic.twitter.com/27Dbe5wCSa — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 19, 2023

ورغم تواضع مستواه، فإن الصحيفة أكدت أن توريس (22 عاما) يحصل على دعم كامل من الطاقم التدريبي للنادي وعلى رأسهم المدرب تشافي هيرنانديز، الذي يأمل في أن يخرج اللاعب من أزمته الراهنة في أسرع وقت ممكن.

وشارك توريس في 57 دقيقة فقط في مباراتي كأس السوبر الإسباني ضد ريال بيتيس وريال مدريد على التوالي، علما بأن المباراة الأولى امتدت إلى أشواط إضافية.

وخلال هذه الدقائق غاب توريس بشكل شبه كامل، وكأن برشلونة لعب بعدد ناقص، كما تسبب في إلغاء هدف "للبارسا" كان كفيلا بإنهاء مواجهته ضد بيتيس في نصف النهائي، دون الحاجة إلى الشوطين الإضافيين، لوجوده في موقف التسلل.

🎶🎼 إيه ماما ميا 🎊🎆 pic.twitter.com/uiddb8t09l — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 17, 2023

وعلى الرغم من ذلك، فإن توريس رفع كأس السوبر الإسباني مع زملائه عقب الفوز المستحق على ريال مدريد في النهائي بنتيجة 3-1 يوم 15 يناير/كانون الثاني 2023 في مباراة غاب عنها اللاعب تماما.

ومنذ وصوله إلى برشلونة، خاض توريس 48 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 12 هدفا، وأهدى زملاءه 7 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي 2022-2023، ظهر توريس بقميص برشلونة في 22 مباراة، مسجلا 5 أهداف فقط، أبرزها بمرمى ريال مدريد في الدوري الإسباني، وهو "الكلاسيكو" الذي خسره "البلوغرانا" بنتيجة 1-3، وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة.