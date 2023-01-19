أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الأول من مباراة ودية جمعت فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان وحسمها بطل فرنسا 5-4 في ملعب الملك فهد بالرياض اليوم الخميس في الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد انتقاله للنصر السعودي الشهر الماضي.

واحتسب الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما بعد ارتطامه مع كيلور نافاس حارس سان جيرمان ليخضع للعلاج قبل أن يسجل الركلة بنفسه ويدرك التعادل 1-1 لفريق موسم الرياض في مباراة ودية أمام بطل فرنسا.

وتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بعد 3 دقائق من البداية إثر تمريرة رائعة من زميله نيمار قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.

وأشهر الحكم الجاسم بطاقة حمراء مباشرة لخوان بيرنات مدافع باريس سان جيرمان بعد تدخل قوي ضد سالم الدوسري في الدقيقة 39 ليحرمه من الانفراد بمرمى نافاس.

ورغم النقص العددي أعاد البرازيلي ماركينيوس قائد النادي الفرنسي للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد تمريرة من كيليان مبابي.

واحتسب الجاسم ركلة جزاء لصالح نيمار في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها بنفسه لكن محمد العويس حارس فريق موسم الرياض تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول تابع رونالدو ضربة رأس أرسلها نحو مرمى نافاس لكنها ارتدت من القائم الأيسر ليتابعها قوية بيسراه في الشباك.

أهداف غزيرة

ورفع المدافع المخضرم سيرجيو راموس النتيجة إلى 3-2 لبطل فرنسا بعد تمريرة عرضية من مبابي.

لكن بعدها بـ3 دقائق أدرك الكوري الجنوبي جانغ هيون سو التعادل لفريق موسم الرياض، الذي يضم الهلال والنصر، بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من بيتي مارتينيز.

وأعاد مبابي التقدم لباريس سان جيرمان بركلة جزاء في الدقيقة 60 وهي الدقيقة التي شهدت خروج رونالدو من الملعب استعدادا لخوض مباراته الرسمية الأولى مع النصر أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل.

#كاس_موسم_الرياض |

الهدف السابع في المباراة.. مبابي يضع #باريس_سان_جيرمان في المقدمة من جديد من ركلة جزاء #قنوات_الكاس pic.twitter.com/V5clR3eQup — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023

وسجل هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس لباريس سان جيرمان في الدقيقة 78 من وضع انفراد.

لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا قلّص الفارق لنجوم النصر والرياض في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.