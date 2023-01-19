باريس سان جيرمان يهزم نجوم النصر والهلال في موسم الرياض ورونالدو يسجل هدفين
أحرز كريستيانو رونالدو هدفين في الشوط الأول من مباراة ودية جمعت فريق موسم الرياض وباريس سان جيرمان وحسمها بطل فرنسا 5-4 في ملعب الملك فهد بالرياض اليوم الخميس في الظهور الأول للنجم البرتغالي بعد انتقاله للنصر السعودي الشهر الماضي.
واحتسب الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم ركلة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما بعد ارتطامه مع كيلور نافاس حارس سان جيرمان ليخضع للعلاج قبل أن يسجل الركلة بنفسه ويدرك التعادل 1-1 لفريق موسم الرياض في مباراة ودية أمام بطل فرنسا.
وتقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لباريس سان جيرمان بعد 3 دقائق من البداية إثر تمريرة رائعة من زميله نيمار قبل أن يدرك رونالدو التعادل في الدقيقة 34.
#كاس_موسم_الرياض |
هدف .. #ميسي يضع #باريس_سان_جيرمان في المقدمة مبكرا #قنوات_الكاس pic.twitter.com/fNe2Pe8uAp
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وأشهر الحكم الجاسم بطاقة حمراء مباشرة لخوان بيرنات مدافع باريس سان جيرمان بعد تدخل قوي ضد سالم الدوسري في الدقيقة 39 ليحرمه من الانفراد بمرمى نافاس.
#كاس_موسم_الرياض |#كريستيانو_رونالدو يحرز أول أهدافه ويتعادل لنجوم الهلال والنصر من ركلة جزاء #قنوات_الكاس pic.twitter.com/xAmRoIRfEh
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
ورغم النقص العددي أعاد البرازيلي ماركينيوس قائد النادي الفرنسي للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين بعد تمريرة من كيليان مبابي.
#كاس_موسم_الرياض |
هدف .. ماركينيوس يضع #باريس_سان_جيرمان في المقدمة مرة أخرى بعد احرازه الهدف الثاني #قنوات_الكاس pic.twitter.com/AREy6m6FEe
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
واحتسب الجاسم ركلة جزاء لصالح نيمار في الوقت المحتسب بدل الضائع نفذها بنفسه لكن محمد العويس حارس فريق موسم الرياض تصدى لها ببراعة.
وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول تابع رونالدو ضربة رأس أرسلها نحو مرمى نافاس لكنها ارتدت من القائم الأيسر ليتابعها قوية بيسراه في الشباك.
#كاس_موسم_الرياض |
"وكأن الكرة تُحبه" .. #كريستيانو_رونالدو يبدع مجددا ويتعادل لفريق نجوم #الهلال و #النصر أمام #باريس_سان_جيرمان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/AiDxyzRk1M
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
أهداف غزيرة
ورفع المدافع المخضرم سيرجيو راموس النتيجة إلى 3-2 لبطل فرنسا بعد تمريرة عرضية من مبابي.
#كاس_موسم_الرياض |
راموس يسجل ويحتفل مع مبابي .. وردة فعل رونالدو بعد هدف #باريس_سان_جيرمان الثالث #قنوات_الكاس pic.twitter.com/4fx2YYrlyx
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
لكن بعدها بـ3 دقائق أدرك الكوري الجنوبي جانغ هيون سو التعادل لفريق موسم الرياض، الذي يضم الهلال والنصر، بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من بيتي مارتينيز.
#كاس_موسم_الرياض |
هيون سوو جانغ يتعادل لفريق نجوم #الهلال و #النصر أمام #باريس_سان_جيرمان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/LZ6hNrQwDz
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وأعاد مبابي التقدم لباريس سان جيرمان بركلة جزاء في الدقيقة 60 وهي الدقيقة التي شهدت خروج رونالدو من الملعب استعدادا لخوض مباراته الرسمية الأولى مع النصر أمام الاتفاق يوم الأحد المقبل.
#كاس_موسم_الرياض |
الهدف السابع في المباراة.. مبابي يضع #باريس_سان_جيرمان في المقدمة من جديد من ركلة جزاء #قنوات_الكاس pic.twitter.com/V5clR3eQup
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
وسجل هوجو إيكيتيكي الهدف الخامس لباريس سان جيرمان في الدقيقة 78 من وضع انفراد.
#كاس_موسم_الرياض |
الهدف الثامن في المباراة.. هوجو إيكيتيكي يسجل الهدف الخامس لـ #باريس_سان_جيرمان #قنوات_الكاس pic.twitter.com/twraIMiHgC
— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
لكن البرازيلي أندرسون تاليسكا قلّص الفارق لنجوم النصر والرياض في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
باريس سان جيرمان يظفر بلقب كأس موسم الرياض
▶️ شاهد ملخص المباراة #كأس_موسم_الرياض | #باريس_سان_جيرمان | #فريق_موسم_الرياض pic.twitter.com/kcQOidF9rj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 19, 2023