"بايرن ليس المرشح الوحيد للقب".. رئيس الاتحاد الألماني يتوقع إثارة مع استئناف "البوندسليغا"

توقع رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم بيرند نيوندورف أن يكون النصف الثاني من الدوري الألماني (بوندسليغا) مثيرا للغاية، رغم هيمنة بايرن ميونخ على اللقب في السنوات الماضية.

وقال نيوندورف على هامش حفل استقبال الاتحاد الألماني للعام الجديد، "أعتقد أن هناك 3 أو 4 أو 5 فرق يمكن أن يكون لديها آمال حقيقية في تصدر جدول الترتيب".

وأضاف أن أفضلية بايرن ميونخ هذا الموسم ليست كبيرة حاليا لدرجة عدم وجود بطل آخر باستثناء الفريق البافاري، "لذلك سيكون النصف الثاني من الموسم مثيرا".

ويتصدر بايرن ميونخ، الذي توج باللقب في آخر 10 مواسم، جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ملاحقه فرايبورغ، صاحب المركز الثاني.

ويستأنف بايرن ميونخ موسمه غدا الجمعة بمواجهة فريق لايبزيغ صاحب المركز الثالث، الذي يبتعد بفارق 6 نقاط عن المتصدر، في الجولة الـ16 من المسابقة.

وتوقف الدوري منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخرا، بالإضافة للعطلة الشتوية للأندية الألمانية.

وتجذب مباراة بايرن ميونخ أمام مضيفه لايبزيغ الأضواء لاسيما وأنها تجمع بين فريقين يتنافسان على لقب الدوري لهذا الموسم.

ورغم أن بداية لايبزيغ في الموسم كانت سيئة، وهو ما جعل إدارة النادي تقيل دومينيكو تيديسكو، فإن الفريق حقق نتائج جيدة منذ تعيين ماركو روزه لتدريب الفريق.

وخسر الفريق مباراة واحدة تحت قيادة روزه، واستطاع أن يقفز بالفريق للمركز الثالث بعد أن كان قريبا من المنطقة المهددة بالهبوط.

Der letzte Heimsieg gegen den #FCBayern ist schon viel zu lange her 😤 Zeit, am Freitagabend die #RedBullArena wie 2018 mit einem Sieg zum beben zu bringen 💥#RBLFCB #WirSindLeipzig 🔴⚪️ pic.twitter.com/ugQftMT9cE — RB Leipzig (@RBLeipzig) January 18, 2023

ورغم خسارة لايبزيغ الكبيرة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني 1-4 في دوري أبطال أوروبا أثناء تولي تيديسكو تدريب الفريق، فإنه استطاع أن يعبر دور المجموعات بفضل فوزه المقنع على الفريق ذاته في مباراة الإياب، بالإضافة لفوزه التاريخي على ريال مدريد، حيث كان هذا الفوز بداية تحقيق 6 انتصارات متتالية في جميع المسابقات قبل فترة توقف الدوري.

بالمقابل، وبالعودة لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، فشل فريق بايرن ميونخ في تحقيق أي فوز في 4 مباريات، لكن بعدها تمكّن الفريق من تحقيق 6 انتصارات متتالية لينفرد بصدارة جدول الترتيب.

واستطاع بايرن، بقيادة مدربه جوليان ناغلسمان، أن يسجل 21 هدفا في آخر 4 مباريات قبل فترة التوقف، وحقق العلامة الكاملة في تلك المباريات.