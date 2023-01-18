"سأكون سعيدا".. مسؤول بناد ألماني يتمنى تعرض بايرن ميونخ لكبوة

أعرب مدير الكرة بنادي لايبزغ الألماني ماكس إبيرل عن أمله في أن يتعرض فريق بايرن ميونخ، الأكثر تتويجا بلقب الدوري الألماني، لكبوة خلال الأعوام المقبلة.

وقال إبيرل، في مقابلة مع صحيفة "ميتل دويتشه تسايتونغ" نشرت اليوم الأربعاء، "سيأتي يوم يتخلى فيه بايرن ميونخ عن عرشه، وسنكون حينها سعداء. أنا -بصفتي مسؤولا بنادي لايبزغ- سأكون سعيدا بالطبع إذا نجحنا في أن نخلفه".

وتوج بايرن ميونخ بلقب الدوري في الأعوام العشرة الماضية ويتصدر حاليا جدول الدوري.

ويستأنف لايبزغ مشواره في الدوري الألماني هذا الموسم بمواجهة بايرن ميونخ بعد غد الجمعة، ويرى مدير الكرة بنادي لايبزغ أن المواجهات مع الفريق البافاري دائما ما تكون مثيرة.

وقال إبيرل -في إشارة إلى ناديه السابق- "المباريات أمام بايرن دائما ما تحمل مكانة خاصة بالنسبة لي. والآن مع لايبزغ، يبدو الأمر مثيرا. فالآن أعمل مع فريق يحظى بفرص في الفوز على بايرن أكثر من الفرص التي كان يحظى بها بوروسيا مونشنغلادباخ".

وتجدر الإشارة إلى أن لايبزغ حقق انتصارا واحدا فقط على بايرن في الدوري الألماني في سجل مواجهاتهما منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 .

وفي آخر 5 مباريات جمعت بين الفريقين، حقق بايرن ميونخ 3 انتصارات مقابل تعادلين.