ميسي يحتفي بإنجازه.. شاهد- سواريز يكرر ثلاثية فريدة سجلها مع ليفربول ويستهل مشواره بلقب مع غريميو

استمتع مهاجم أوروغواي لويس سواريز بانطلاقة خيالية مع غريميو بعد أن سجل ثلاثية في الشوط الأول، ليقود النادي البرازيلي للتتويج بكأس السوبر ريكوبا جاوتشا لكرة القدم الليلة الماضية.

وأحرز سواريز، المنضم إلى غريميو في صفقة مجانية عقب مغادرة ناسيونال في أوروغواي، 3 أهداف خلال 37 دقيقة في الفوز 4-1 على ساو لويز في مستهل الموسم الجديد.

O MATADOR É TRICOLOR! Luisito saiu de campo, mas o cartão de visitas está dado! 💙🇪🇪 #RecopaGaúcha2023 #GRExSLU pic.twitter.com/LwJsLM6Rs2 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 17, 2023

وتضمنت الأهداف تسديدة من فوق الحارس وأخرى مباشرة، بينما أحرز غريميو كل أهدافه بالشوط الأول.

وهذه المرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2013 التي يسجل فيها سواريز (35 عاما) ثلاثية في الشوط الأول منذ كان يدافع عن قميص ليفربول أمام نوريتش بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وودع سواريز، الذي لعب أيضا لأندية أياكس أمستردام وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، ناسيونال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن ساعد نادي صباه في الفوز بالدوري في أوروغواي.

وسينافس غريميو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي هذا الموسم بعد صعوده العام الماضي.

O MATADOR É TRICOLOR! Luisito saiu de campo, mas o cartão de visitas está dado! 💙🇪🇪 #RecopaGaúcha2023 #GRExSLU pic.twitter.com/LwJsLM6Rs2 — Grêmio FBPA (@Gremio) January 17, 2023

ونشر الحساب الرسمي لغريميو على تويتر صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحتفي بصديقه المقرب سواريز الذي طالما رافقه في المباريات والبطولات في برشلونة الإسباني.