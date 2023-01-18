مسيرة عظيمة وبصمة خالدة وملهم الشباب.. فيفا يتغنى بأبو تريكة مع الأهلي

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) بالنجم المصري السابق محمد أبو تريكة، الذي وصفه بأنه صاحب بصمة خالدة في تاريخ كرة القدم المصرية والعربية، وذلك في ذكرى انتقاله إلى النادي الأهلي الذي صنع أبرز إنجازاته معه.

وشارك فيفا -عبر حسابه التابع لكأس العالم- أمس الثلاثاء لقطات مميزة من مسيرة أبو تريكة في بطولة كأس العالم للأندية الذي ينظمه فيفا، والذي شارك فيه أبو تريكة أكثر من مرة، وقدم خلاله أداء رائعا وسجل 4 أهداف.

وتغنى فيفا بأبو تريكة قائلا "مسيرة عظيمة وألقاب وبصمة خالدة في تاريخ الكرة المصرية والعربية".

قبل 19 سنة، انضم أبو تريكة للنادي الأهلي قادمًا من الترسانة 🗓 وما حصل بعد ذلك تعرفونه جميعًا: مسيرة عظيمة وألقاب وبصمة خالدة في تاريخ الكرة المصرية والعربية 🦅🇪🇬@trikaofficial | @AlAhly | @EFA — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) January 17, 2023

كما استعرض الموقع الرسمي لفيفا بلس إنجازات أبو تريكة خلال مسيرته، التي شهدت ألقابا فردية وجماعية عديدة، وكان النجم الأبرز في العديد من المباريات الحاسمة.

وفاز النجم المصري بـ7 ألقاب من الدوري المصري، وبلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، بالإضافة لألقاب عديدة أخرى، ففاز بكأس مصر مرتين، كأس السوبر المحلي 5 مرات وكأس السوبر الأفريقي في 4 مناسبات.

وأبرز فيفا التألق الكبير لأبو تريكة في المحافل الدولية، حيث تألق في كأس القارات 2009 مع المنتخب المصري في مواجهتي البرازيل وإيطاليا، كما كان واحدا من أفضل لاعبي الفراعنة خلال أولمبياد لندن 2012، وهو ما يؤكد موهبته الكبيرة.

كما شارك الموقع الرسمي حديث أساطير كرة القدم عنه، ومن أبرزهم نجم تشلسي السابق دروغبا الذي وصفه بأنه من أكثر الأساطير الأفريقية التي لم تحصل على حقها، وكذلك الحجي ضيوف الذي تمنى اللعب بجواره.

ووصف فيفا أبو تريكة بأنه واحد من الشخصيات التي أسهمت في زيادة شعبية كرة القدم في بلادها، وإلهام الشباب، وذلك خلال مسيرته كلاعب وحتى بعد اعتزاله.

واحتفت المنصات المصرية بتريكة في تلك الذكرى، وشارك المغردون لقطاته المميزة وأهدافه الحاسمة مع الأهلي، ورأى كثيرون أن انتقاله للأهلي من أهم الانتقالات في تاريخ الكرة المصرية.

ويعد أبو تريكة واحدا من أبرز نجوم الأهلي في تاريخه، كما حظي بمسيرة مميزة مع منتخب مصر، وكان واحدا من أفضل لاعبي أفريقيا خلال مسيرته التي انتهت عام 2013 بإعلانه الاعتزال.

اعظم صفقة في التاريخ ❤️ https://t.co/mvyqmu13cq — Jana Mansour (@JanaMan30688787) January 17, 2023

اعظم صفقه اتعملت ف تاريخ الاهلي ♥️♥️♥️♥️♥️ https://t.co/ENPzio55nP — AHMED74🦅🇵🇸 (@ahmed_3431) January 17, 2023

أعظم من انجبت مصر مهارة وخلقا https://t.co/Cdok7PMywJ — Mohamed Elsharqawy (@midoelsharqawy3) January 17, 2023