يتطلع لإعادة بناء ليفربول.. كلوب يعترف بعدم إخلاصه كثيرا للاعبين القدامى

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -اليوم الثلاثاء- إنه ليس "مخلصا للغاية" للاعبين القدامى بالفريق الذين تراجع أداؤهم، لكن عدم وجود بدائل مناسبة يدفعه إلى مواصلة الاعتماد عليهم.

وفشل ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الممتاز هذا الموسم وتراجع إلى المركز التاسع بفارق 19 نقطة خلف أرسنال المتصدر.

وقال كلوب للصحفيين قبل مباراة الإعادة في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ولفرهامبتون اليوم "أنا مخلص، وأعتقد أن الجميع يجب أن يكونوا مخلصين، لكنني لست مخلصا للغاية".

وأضاف "لديك لاعب جيد قدم كثيرا من الأشياء الجيدة في الماضي، ثم ربما، في ذهنك، تعتقد ‭أ‬ن هذا كل شيء لديه الآن‭‬. إذا تمكنت من استبداله بلاعب آخر ليحل محله، فهذا منطقي من كلا الجانبين. وإذا لم تتمكن من إحضار أي شخص، فلا يمكنك إبعاد آخر، هذا هو الوضع".

وقبل توليه مسؤولية تدريب ليفربول، قاد كلوب بروسيا دورتموند للفوز بلقبين في الدوري الألماني ونهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه غادر عندما احتل المركز السابع.

وأضاف المدرب الألماني الذي يستمر عقده مع ليفربول حتى عام 2026 "عندما غادرت دورتموند قلت "إن شيئا ما يجب أن يتغير هنا‭‬. كان الوضع مختلفا هناك لكنه مشابه بطريقة ما؛ إما أن أذهب… أو تتغير أشياء كثيرة أخرى".

وتابع كلوب "على حد علمي، مما أسمعه، لن أرحل. وهذا يعني أنه ربما يتعين علينا تغيير أشياء أخرى وسنرى ذلك. ولكنه شيء للمستقبل وسيحدث في الصيف وليس الآن".