خسر السوبر الإسباني ولا يتصدر الليغا.. هذه أسباب تراجع ريال مدريد في الآونة الأخيرة

يبدو أن ريال مدريد -بطل الدوريين الإسباني وأبطال أوروبا- تخلى عن لاعب خط الوسط الخطأ الصيف الماضي، كما أن تأثير الإقصاء من مونديال قطر لا يزال حاضرا على عدد من اللاعبين.

ويقول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق بعد الخسارة الثقيلة 1-3 في الكلاسيكو الإسباني أمام برشلونة في نهائي بطولة السوبر الإسباني الأحد الماضي: "نحن ريال مدريد".

ولكن كلام أنشيلوتي لم يترجم هذا الموسم، فرغم أن ريال مدريد اعتاد أن تكون له اليد الطولى على البرسا في السنوات الأخيرة، فإنه بعد نهاية كأس العالم تراجع مستواه بشكل كبير، ففاز فقط في مباراتين من أصل 5 لعبها، وحتى الانتصار في هاتين المباراتين لم يكن مقنعا.

ولا شك أن الإرهاق عامل حاسم وخاصة في موسم مزدحم بعشرات المباريات، لكن هناك عناصر لا يمكن استبعاد تداعياتها على أداء الفريق الملكي: