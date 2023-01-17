جماهير يوفنتوس تُجمع على زيدان.. استطلاع رأي يُحرج أليغري مع النتائج المخيبة

في ظل النتائج المخيبة للفريق، كشفت نتيجة استطلاع أجرته صحيفة إيطالية عن هوية المدرب الذي اختير من قبل جماهير يوفنتوس، لتدريب الفريق الأول الموسم المقبل 2023-2024.

ويعيش يوفنتوس موسما متذبذبا على صعيد النتائج والأداء، الأمر الذي وضعه على بُعد 10 نقاط من نابولي، المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة الذهاب.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" (La Gazzetta dello Sport) الإيطالية أن أنصار فريق "السيدة العجوز" متلهفون لرؤية الفرنسي زين الدين زيدان على كرسي الإدارة الفنية بدءاً من الصيف القادم.

وحسب استطلاع نشرت الصحيفة نتائجه، فإن حوالي 41.5% من جماهير يوفنتوس يؤيدون فكرة التعاقد مع زيدان الذي تُوج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية مع ريال.

وترى "لا غازيتا ديلو سبورت" أن هذا الأمر وارد جدا، على اعتبار أن زيدان غير مرتبط بتدريب أي فريق الفترة الحالية، والأهم أنه ابتعد كثيرا عن حلمه بالإشراف على منتخب فرنسا، بعد الإعلان تجديد عقد مواطنه ديديه ديشامب حتى يونيو/حزيران 2026.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن زيدان تفوّق على منافسيه في هذا الاستطلاع بفارق كبير، حيث حلّ بعده الإيطالي أنطونيو كونتي بنسبة 20%.

أما ماسيميليانو أليغري، المدرب الحالي للفريق، والذي طالبت شريحة كبيرة من أنصار يوفنتوس بإقالته عبر وسم #AllegriOut، بعد الهزيمة المذلة (1-5) من نابولي بافتتاح الجولة الـ 18 من "الكالتشيو" فحظي بثقة 16% فقط ممن شملهم هذا الاستطلاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن 21% يفضلون اسما آخر غير الثلاثي المذكور، مما يعني أن عودة كونتي ما زالت أمرا غير مرغوب فيه عند عدد كبير من الجماهير، وفق لا غازيتا ديلو سبورت".

وسبق لزيدان الدفاع عن ألوان يوفنتوس كلاعب الفترة بين عامي 1996 و2001، لينتقل بعدها إلى ريال مدريد.

ورفع زيدان مع فريق "السيدة العجوز" 5 ألقاب، هي الدوري الإيطالي مرتين، كأس السوبر مرة، ومثله في السوبر الأوروبي، وآخر في كأس إنتركونتننتال.

ولعب "زيزو" 212 مباراة بجميع البطولات مع "البيانكونيري" سجل فيها 31 هدفا، ومنح زملائه 49 تمريرة حاسمة.