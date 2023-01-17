النصر السعودي يتحرك لضم زميل رونالدو السابق من باريس سان جيرمان

يصارع نادي النصر السعودي الوقت، من أجل التعاقد مع حارس بديل، عقب تعرّض الكولومبي ديفيد أوسبينا لإصابة خطيرة في المباراة الماضية.

ومن المقرر أن يخضع أوسبينا لجراحة في المرفق، وفق بيان نشره النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأوضح "العالمي" أن هذه القرار جاء بعد الكشف الذي أجراه اللاعب لدى أحد الجرّاحين المتخصصين في إسبانيا.

تقرر أن يُجري نجم #النصر داڤيد اوسبينا غدًا الثلاثاء عملية جراحية في المرفق

جاء ذلك بعد الكشف الذي أجراه اللاعب اليوم لدى أحد الجراحين المتخصصين في اسبانيا كلنا معك .. وننتظر عودتك 💛

أمنياتنا لك بالشفاء العاجل بإذن الله 🙏 pic.twitter.com/AYfQMyAzcR — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 16, 2023

ويريد النصر استثمار سوق الانتقالات الشتوية الحالية من أجل التعاقد مع بديل لأوسبينا، الذي سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكدت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن النصر يضع عينه على الكوستاريكي كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضمه إلى صفوفه في "الميركاتو" الشتوي.

وفقد نافاس مكانه في حراسة مرمى الفريق الباريسي منذ بداية الموسم الجاري 2022-2023، بشكل شبه كامل لصالح الإيطالي جان لويجي دوناروما.

ومنذ وصول كريستوف غاليتييه إلى رأس الإدارة الفنية لفريق العاصمة الفرنسية، لم يظهر نافاس إلا في مباراة واحدة، وكانت في مسابقة كأس فرنسا ضد شاتورو.

ويمتد عقد نافاس مع باريس سان جيرمان حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2024، الأمر الذي يفرض على إدارة النصر الدخول في مفاوضات مباشرة مع نظيرتها في باريس، إذا كانت تفكر جديا في التعاقد مع الدولي الكوستاريكي.

وتؤكد "ماركا" أنه في حال إتمام الصفقة سيحصل نافاس على مبلغ 4 ملايين يورو من إدارة النصر لما تبقى من الموسم الجاري.

وقد تستثمر إدارة "العالمي" وصول باريس سان جيرمان إلى العاصمة السعودية نهاية الأسبوع الجاري، من أجل التحدث حول نافاس.

ويلعب سان جيرمان مباراة استعراضية ضد فريق مكون من نجوم الهلال والنصر، وذلك يوم الخميس 19 يناير/كانون الثاني 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفي حال تمت الصفقة، فإن كيلور نافاس سيجتمع مجددا مع زميله السابق كريستيانو رونالدو، اللذين لعبا معا في ريال مدريد.

وتوّج نافاس منذ وصوله إلى باريس سان جيرمان قادما من ريال مدريد في الثاني من سبتمبر/أيلول 2019، بـ7 ألقاب، أبرزها الدوري المحلي في مناسبتين.