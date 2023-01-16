لتمويل صفقات كبرى الصيف المقبل.. 7 لاعبين على قائمة البيع في مانشستر يونايتد

يخطط مانشستر يونايتد -المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- لإبرام تعاقدين من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تلبية طلبات المدرب الهولندي إريك تن هاغ.

لكن يتعين على إدارة "الشياطين الحمر" العمل أولا على التخلص من عدد من لاعبي الفريق من أجل موازنة ميزانيته مع قانون اللعب النظيف، المفروض من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة "ميرور" (Mirror) البريطانية.

وأنفق مانشستر يونايتد نحو 248 مليون يورو قبل بداية موسم 2022-2023، من أجل التعاقد مع البرازيليين أنتوني وكاسيميرو، والدانماركي كريستيان إريكسين والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والهولندي تيريل مالاسيا؛ وعليه فإن النادي لن يكون قادرا على الإنفاق في الصيف المقبل بالطريقة نفسها.

ويدرك تن هاغ هذه المعادلة، لذا سيعمل الهولندي على بيع 7 من اللاعبين الحاليين، وتوفير رواتبهم لتوفير مساحة للتعاقدات الجديدة الصيف المقبل، خاصة إذا أراد النادي التعاقد مع أسماء بحجم هاري كين وبنجامين سيسكو وفيكتور أوسيمين وفرينكي دي يونغ أو جود بيلينغهام.

وفي السطور التالية نرصد اللاعبين الأقرب إلى مغادرة "أولد ترافورد" مع فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لصحيفة "ميرور":

1- هاري ماغواير

تقول الصحيفة البريطانية إن المدافع الدولي هو الأقرب للرحيل عن الفريق، حيث فقد مكانه في التشكيلة الأساسية منذ وصول المدرب تن هاغ.

وبدأ ماغواير 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، كما أنه لم يستعد مكانه رغم تألقه في نهائيات كأس العالم قطر 2022، على اعتبار أن تن هاغ دفع بالظهير لوك شاو في مركز قلب الدفاع عوضا عن ماغواير.

ماجواير بالأحمر! 🔴@HarryMaguire93 أظهر سعادته بوجوده في #يونايتد، فماذا عنكم؟ 😉

شاركونا أنتم أيضًا بصور تظهر شعوركم بقدومه! 🖼️❤️ pic.twitter.com/xNifdAdbbG — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) August 5, 2019

وبالإضافة إلى ما ذُكر، فإن قائمة مانشستر يونايتد تتميز بوجود الفرنسي رافائيل فاران والأرجنتيني مارتينيز، إلى جانب فيكتور ليندلوف، وهو ما يعقّد أكثر وضعية ماغواير.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع ماغواير في السادس من أغسطس/آب 2019، وجعله المدافع الأغلى في العالم، حين دفع مقابله 90 مليون يورو لصالح ليستر سيتي.

2- آرون وان بيساكا

5 مباريات فقط التي شاهد فيها مشجعو مانشستر يونايتد لاعبهم وان بيساكا منذ بداية الموسم الحالي.

وفرض البرتغالي ديوغو دالوت نفسه على تن هاغ كخيار أول في مركز الظهير الأيمن، مما جعل بيساكا حبيس مقاعد البدلاء إلا ما ندر.

ومن الوارد أن يجد اللاعب الإنجليزي نفسه خارج أسوار "أولد ترافورد" الصيف المقبل، من أجل إفساح المجال للوافدين الجدد.

3- فريد

لاعب آخر كلّف مانشستر يونايتد الكثير من المال، وتعاقد معه صيف عام 2018، بعدما دفعت الإدارة 58 مليون يورو لشاختار دونتسيك.

وظهر فريد في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، لكن بصفة غير أساسية، حيث فقد مكانه لصالح مواطنه كاسيميرو، وهو الأمر الذي يشجع الإدارة على التخلص منه.

4- دوني فان دي بيك

انتهى موسم اللاعب الهولندي بعدما خاض 7 مباريات في "البريميرليغ"، بسبب إصابة في الركبة، وهو ما يعقّد فرصة خروجه من النادي خلال "الميركاتو" الصيفي القادم.

ورغم ذلك، يخطط مانشستر يونايتد لاستغلال أي عرض من أجل ترك فان دي بيك لخوض تجربة جديدة، في حال تماثله للشفاء.

5- فيل جونز

يملك اللاعب الإنجليزي حاليا حرية التفاوض مع أي نادٍ يرغب في الاستفادة من خدماته، على اعتبار أن عقده الحالي ينتهي الصيف القادم.

الكل كان سعيداً بعودة جونز مرة أخرى والآن لنتذكر هؤلاء الذين مروا بنفس الفترات العصيبة ولكن عادوا أقوى! 🔴👊#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) January 6, 2022

وفي الوقت نفسه، لن تمانع إدارة "الشياطين الحمر" رحيله في حال تلّقى أي عرض خلال الشهر الجاري.

6- سكوت مكتوميناي

اهتزت مكانة الشاب الأسكتلندي في "أولد ترافورد" منذ وصول كاسيميرو وإريكسين الصيف الماضي، حيث فقد استمرارية اللعب ومُنح دقائق قليلة مقارنة بما كان يحصل عليه في السابق.

ومن الممكن أن يكون مكتوميناي غير راضٍ عن وضعه الجديد، وقد يفكر في خوض تجربة جديدة مع وصول عرض من نيوكاسل، وفق "ميرور".

7- فاكوندو بيليستري

انضم بيليستري إلى يونايتد الصيف الماضي قادما من ديبورتيفو ألافيس الإسباني، لكنه لم يظهر في أي مباراة مهمة مع الفريق.

كان ظهوره الوحيد مع الفريق ضد تشارلتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، علما أنه كان ضمن قائمة منتخب أوروغواي في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وإلى جانب حالة الإحباط التي يعشيها اللاعب والتي تدفعه إلى الرحيل، يواجه منافسة شرسة على مكانه مع ماركوس راشفورد وغادون سانشو وأليخاندرو غارناتشو وأنتوني إلانغا.