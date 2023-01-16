مقتل 6 أشخاص على الأقل بحادث حافلة تقل مشجعين لكأس الخليج جنوب العراق

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم -اليوم الاثنين- نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة جنوب العراق حيث كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر رسمي.

ووقع الحادث صباح اليوم حينما اصطدمت شاحنة بحافلة "تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق" ضمن نصف نهائي كأس الخليج 25، التي من المقرر أن تجري بعد الظهر، ما أدّى إلى مقتل 6 أشخاص" وفق عبد الحسين الجابري مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة جنوب البلاد ومركزها الناصرية.

وأضاف "5 جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطرة وزودا بجهاز تنفس" و"3 آخرون تعرضوا لكسور مختلفة".

وقال مدير الطب العدلي أيضا "سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية منذ صباح الاثنين".

#عاجل

حادث سير مروع لحافلة تقل مشجعين على الطريق السريع الناصرية – البصرة والحصيلة الاولية مصرع 8 اشخاص وإصابة 16 اخرين.

⁧#خليجي25 pic.twitter.com/yTx6Z26tFL — المنصــــة (@mnsah_kw) January 16, 2023

ويواجه اليوم المنتخب العراقي نظيره القطري في الدور نصف النهائي لخليجي 25، في حين يلعب منتخب عمان مع نظيره البحريني حامل اللقب في نفس الدور.

ويعاني العراق من بنى تحتية متداعية بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود، ولا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى.

وتنتشر الحفر على الطرقات، والعتمة كاملة فيها خلال الليل. لكن المسؤولين يشيرون أيضا إلى أن من أسباب الحوادث السرعة الزائدة، واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الخمور والمخدرات.

وسجل عام 2022 حتى نوفمبر/تشرين الثاني حوالي 7 آلاف حادث مروري، كما أفادت مديرية المرور العامة لوكالة الأنباء الرسمية.

وعام 2021 قضى أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق، أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، كما أعلنت وزارة الصحة منتصف يوليو/تموز.