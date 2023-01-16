هزم البحرين وجدّد الموعد مع أصحاب الأرض.. منتخب عُمان يلحق بالعراق في نهائي "خليجي 25"

لحق منتخب عُمان بنظيره العراقي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25" بعد فوزه على البحرين -حامل اللقب- بهدف دون رد في النصف النهائي الثاني للبطولة المقامة في مدينة البصرة.

ويدين المنتخب العماني بالفوز للاعبه جميل اليحمدي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 83 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وستقام المباراة النهائية يوم الخميس المقبل على ملعب البصرة الدولي، وكان العراق بلغ المباراة النهائية بفوزه على قطر 2-1 وسط حضور جماهيري كبير.

وسيتجدد بذلك اللقاء بين العراق وعُمان بعد أن كانا في المجموعة الأولى، وانتهت مواجهتهما بالتعادل السلبي في افتتاح البطولة.

واعتمدت عمان بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش على الدفاع المنظم والهجمات المرتدة.

وظهر ذلك مبكرا في الدقيقة 11 عندما انطلق صلاح اليحيائي من الجانب الأيمن، ومرر الكرة إلى الصبحي الذي سدد من مدى قريب، لكن دفاع البحرين تدخل في الوقت المناسب.

وأنقذ إبراهيم المخيني حارس عمان تسديدة مهدي فيصل من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.

وطالب لاعبو عمان بركلة جزاء بعد تدخل عبد الوهاب المالود على المنذر ربيع العلوي، لكن حكم فيديو المساعد (فار) أثبت صحة قرار الحكم بعد احتساب مخالفة على لاعب البحرين في الدقيقة 61.

وجاءت لحظة الحسم في الدقيقة 83 عندما وصلت الكرة إلى اليحيائي عند حدود منطقة الجزاء، لكنه فضل تمريرها إلى اليحمدي.

ولم يتردد اليحمدي وسدد كرة مذهلة لتصعد عمان إلى النهائي للمرة الخامسة في تاريخها.