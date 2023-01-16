بالفيديو.. رونالدو قائدا لفريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان

اختير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون قائدا لفريق الرياض المكون من نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين، الذي سيخوض مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان الخميس المقبل، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ -عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام، أمس الأحد- مقطع فيديو وهو يُلبس رونالدو شارة القيادة التي سيرتديها يوم المباراة، وقال في الفيديو "الوعد يوم 19 يناير مع كابتن فريق الرياض" مقدما الشكر لقائد المنتخب البرتغالي.

وكتب آل الشيخ في تعليقه على الفيديو الذي حصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة "الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال".

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

وستكون هذه المباراة الأولى التي يشارك فيها رونالدو في السعودية منذ انضمامه إلى النصر نهاية العام الماضي، وتنتظر جماهير كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر لأنه سيجمع مرة أخرى بين رونالدو وليونيل ميسي بذكريات مواجهاتهما عندما كانا لاعبين لريال مدريد وبرشلونة.

باريس سان جيرمان سيقوم بجولته الشتوية التقليدية في قطر وسيلعب مباراة ودية في الرياض! 🔴🔵#PSGQatarTour2023 🇶🇦

https://t.co/FthATWPQkm — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) January 9, 2023

وسيلتقي فريق الرياض مع باريس سان جيرمان -الذي سيصل إلى المملكة بعد معسكره الشتوي التقليدي في قطر حيث سيسافر لاعبوه إلى الدوحة يوم غد- ثم ينتقل الفريق الخميس إلى العاصمة السعودية لخوض المباراة الودية، وفق ما ذكر في بيان له الأسبوع الماضي.