كرة قدم

بالفيديو.. رونالدو قائدا لفريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان

Al Nassr unveil new signing Cristiano Ronaldo
رونالدو بقميص النصر السعودي (رويترز)
16/1/2023-|آخر تحديث: 16/1/202301:49 PM (مكة المكرمة)

اختير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون قائدا لفريق الرياض المكون من نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين، الذي سيخوض مباراة ودية أمام باريس سان جيرمان الخميس المقبل، ضمن فعاليات "موسم الرياض".

ونشر رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ -عبر صفحته الشخصية على موقع إنستغرام، أمس الأحد- مقطع فيديو وهو يُلبس رونالدو شارة القيادة التي سيرتديها يوم المباراة، وقال في الفيديو "الوعد يوم 19 يناير مع كابتن فريق الرياض" مقدما الشكر لقائد المنتخب البرتغالي.

وكتب آل الشيخ في تعليقه على الفيديو الذي حصد أكثر من 8 ملايين مشاهدة "الوعد إن شاء الله يوم 19 يناير، لقاء فوق الخيال".

وستكون هذه المباراة الأولى التي يشارك فيها رونالدو في السعودية منذ انضمامه إلى النصر نهاية العام الماضي، وتنتظر جماهير كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر لأنه سيجمع مرة أخرى بين رونالدو وليونيل ميسي بذكريات مواجهاتهما عندما كانا لاعبين لريال مدريد وبرشلونة.

وسيلتقي فريق الرياض مع باريس سان جيرمان -الذي سيصل إلى المملكة بعد معسكره الشتوي التقليدي في قطر حيث سيسافر لاعبوه إلى الدوحة يوم غد- ثم ينتقل الفريق الخميس إلى العاصمة السعودية لخوض المباراة الودية، وفق ما ذكر في بيان له الأسبوع الماضي.

المصدر : وكالة سند