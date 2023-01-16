يواجه المتأهل من مباراة البحرين وعُمان.. العراق إلى نهائي "خليجي 25" بالفوز على قطر

بلغ منتخب العراق المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 25″، التي تقام في مدينة البصرة، بعد فوزه على نظيره القطري 2-1 في المواجهة الأولى للدور نصف النهائي.

وينتظر "أسود الرافدين" الفائز من المباراة الثانية، التي تجمع في وقت لاحق البحرين (حامل اللقب) ضد عُمان، لخوض المباراة النهائية يوم الخميس المقبل.

جاءت الأهداف الثلاثة لمباراة العراق وقطر خلال الشوط الأول، إذ افتتح إبراهيم بايش التسجيل في الدقيقة 19 لمنتخب العراق، مستفيدا من كرة تصدى لها حارس المرمى مشغل برشم قبل أن ترتد منه لتجد قدم بايش.

وأدرك عمرو سراج هدف التعادل "للعنابي القطري في الدقيقة 28، بعد خطأ الحارس العراقي جلال حسن في الإمساك بالكرة.

وسجل أيمن حسين هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 43 من خطأ آخر، لكن هذه المرة من خط الدفاع القطري، إذ وصلت الكرة لحسين الذي هز شباك برشم رافعا رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي البطولة.

وتتوق الجماهير العراقية لرؤية "أسود الرافدين" يتوجون باللقب الخليجي بعد غياب دام منذ النسخة التاسعة التي جرت عام 1988 في السعودية، كما أنها المرة الأولى التي يستضيف فيها العراق البطولة منذ النسخة الخامسة التي جرت عام 1979.

واستهل المنتخب العراقي مشواره في "خليجي 25" بتعادل سلبي أمام نظيره العُماني قبل الفوز على السعودية في مباراة أقيمت تحت أمطار غزيرة، ليختتم دور المجموعات بفوز كاسح على اليمن بخماسية نظيفة، ويتأهل إلى نصف النهائي من صدارة المجموعة.

وفي المقابل، افتتح المنتخب القطري -الذي يشارك بفريق رديف مع بعض اللاعبين من الفريق الأول- مبارياته بفوز على الكويت 2-0 قبل أن يخسر أمام البحرين 1-2، ليعود ويتعادل أمام الإمارات 1-1.