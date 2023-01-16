تشافي يحصد باكورة ألقابه الرسمية.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويتوّج بكأس السوبر الإسباني

توّج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بفوزه على غريمه ريال مدريد 3-1 في المواجهة التي احتضنها ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض، ليحصد مدربه تشافي أول ألقابه الرسمية مع الفريق الكتالوني.

وقدّم برشلونة عرضا قويا وكبّد ريال مدريد خسارة فادحة، كان يمكن أن تصبح أكبر لولا تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي تصدى لأكثر من كرة خطيرة على مدى شوطي اللقاء.

من الرياض..🇸🇦 برشلونة يستعرض بثلاثية ✅

.. وتشافي المدرب يحقق لقبه الأول🏆 📺 استمتع مع البرشا🔽#ريال_مدريد_برشلونة | #SSC pic.twitter.com/zDollZfE1y — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 15, 2023

وافتتح الشاب غافي التسجيل بهدف أول في الدقيقة 33، بعد تمريرة متقنة من روبرت ليفاندوفسكي، قبل أن يتبادل الثنائي الأدوار بتمرير غافي الكرة للمهاجم البولندي الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45.

ولم تتغير الحال في الشوط الثاني الذي واصل فيه برشلونة أفضليته، وأضاف بيدري الهدف الثالث بعد تمريرة أخرى من غافي في الدقيقة 69.

وفي الوقت بدل الضائع قلص كريم بنزيمة الفارق بتسجيله الهدف الوحيد لريال مدريد مستفيدا من فوضى أمام منطقة جزاء برشلونة.

🏆 أول الغيث سوووبر 💙❤️ pic.twitter.com/bnjzCshuir — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) January 15, 2023

ورفع برشلونة رصيده من الألقاب في كأس السوبر الإسباني إلى 14 لقبا، ليواصل حمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، مقابل 13 لقبا لريال مدريد.

وكان برشلونة بلغ المباراة النهائية بفوزه على ريال بيتيس بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، في حين وصل ريال مدريد بالطريقة نفسها على حساب فالنسيا، بعد التعادل بهدف لمثله.

ويتصدر برشلونة الدوري الإسباني، مع 13 فوزا وتعادلين وخسارة، ويبدو "بلوغرانا"، ويبدو في أفضل مراحله خصوصا بعد فوزه على أتلتيكو مدريد العنيد في عقر داره 1-صفر في المرحلة الماضية.

كما صعد إلى دور 16 في كأس ملك إسبانيا، في حين يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور خروج المغلوب بمسابقة الدوري الأوروبي.