تقارير: بنزيمة يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2024

تحدثت تقارير صحفية عن اتفاق بين نادي ريال مدريد والنجم الفرنسي كريم بنزيمة يقضي بتمديد عقده مع الفريق حتى نهاية يونيو/حزيران 2024.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الرياضي إن الاتفاق على تمديد عقد بنزيمة انتهى بالفعل، وسيمدد اللاعب البالغ من العمر 35 عاما عقده لموسم واحد مع ريال مدريد حتى 30 يونيو/حزيران 2024.

وأضاف الموقع "بعد الأخبار التي كشفت عن اهتمام نادي النصر السعودي بضم بنزيمة إلى صفوفه فإنه وفقا لمعلوماتنا تم إتمام كل شيء بالفعل بين الأطراف المختلفة، وسيتم الإعلان عن تمديد عقد قائد ريال مدريد قريبا".

Real Madrid : la prolongation de Benzema déjà bouclée ! L’ancien international tricolore de 35 ans va prolonger son bail d’une saison au Real, soit jusqu’au 30 juin 2024. pic.twitter.com/8BdGXdNQv5 — Foot Mercato (@footmercato) January 15, 2023

وأشار إلى أن اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية للعام 2022 مرتبط جدا بريال مدريد، وهدفه دائما كان إنهاء مسيرته في مدريد.

وسينتهي عقد كريم بنزيمة -الذي يلعب بقميص ريال مدريد منذ 2009- في يونيو/حزيران المقبل، لكنه صرح في أكثر من مرة سابقا بأنه يريد الاعتزال في فريق العاصمة الإسبانية.

بدوره، أكد الحساب الرياضي لراديو "مونت كارلو" الفرنسي أنه بعد إعلان اعتزاله الدولي اتفق بنزيمة مع ريال مدريد على تمديد عقده لسنة إضافية.

وقال موقع الإذاعة الفرنسية "بنزيمة سيمدد عقده لموسم إضافي مع ريال مدريد وسيوقع حتى 2024، حيث لا يرى المهاجم الفرنسي نفسه يغادر ريال مدريد، خاصة أنه أعرب دائما عن رغبته في إنهاء مسيرته بإسبانيا، وبقي لإيجاد أرضية مشتركة مع نادي مدريد".

⚪️ Karim Benzema serait tombé d'accord avec le Real Madrid pour une prolongation d'une année supplémentaire de son contrat jusqu'en 2024. https://t.co/BiVfs85zKW pic.twitter.com/P90LaeZlm9 — RMC Sport (@RMCsport) January 15, 2023

وأوضحت "مونت كارلو" أن المهاجم الفرنسي المعتزل دوليا سجل 44 هدفا في 46 مباراة خاضها مع ريال مدريد الموسم الماضي، وقاد الملكي إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 14 مرة في تاريخه.

وفاز بنزيمة بكل شيء مع ريال مدريد في الموسم الماضي، حيث توج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وحقق ألقاب الهداف وأفضل لاعب في إسبانيا وهداف وأفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا.