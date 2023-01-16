بعد أشهر من وصوله مقابل 56 مليون يورو.. تشيلسي يعرض مهاجمه للبيع

يخطط نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للتخلص من مهاجم الفريق رحيم ستيرلنغ، على الرغم من وصوله إلى العاصمة لندن خلال الصيف الماضي.

وأكدت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية أن إدارة "البلوز" منفتحة لاستقبال العروض من الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

ووصل ستيرلنغ إلى ملعب "ستامفورد بريدج" يوم 13 يوليو/تموز 2022 قادما من مانشستر سيتي، ووقّع عقدا يبقيه مع تشيلسي حتى صيف عام 2027، وكلّف النادي 56 مليون يورو.

وكان المهاجم الدولي خجولا أمام المرمى كباقي زملائه، وفق وصف الصحيفة البريطانية، خلال مباريات "البريميرليغ"، إذ سجّل 4 أهداف فقط في 15 مباراة منذ انطلاق الموسم الحالي 2022-2023، كما سجل هدفين فقط في دوري أبطال أوروبا، رغم مشاركته في جميع المباريات بدور المجموعات.

وتدلّل هذه الأرقام على فشل المهاجم الدولي في إحداث التأثير المتوقع منه مع تشيلسي، رغم اعتماد الألماني توماس توخيل المدرب السابق للفريق وغراهام بوتر المدرب الحالي عليه بصفة أساسية، قبل أن يتعرض للإصابة.

وبسبب هذه الحصيلة المتواضعة، بالإضافة إلى نجاح تشيلسي في اقتناص الجوهرة الأوكرانية الشابة ميخايلو مودريك من أنياب جاره أرسنال، فإن "البلوز" على استعداد للسماح لستيرلنغ بالمغادرة وقتما يصل عرض مناسب.

ووقّع مودريك (22 عاما) عقدا يلعب بموجبه بقميص تشيلسي لمدة 8 مواسم ونصف الموسم، قادما من شاختار دونتسيك، في صفقة قياسية أنفق فيها النادي اللندني 100 مليون يورو.

وظهر مودريك أمام جماهير تشيلسي بين شوطي مباراة الفريق ضد كريستال بالاس يوم الأحد 15 يناير/كانون الأول 2023، في الجولة الـ20 من "البريميرليغ" التي انتهت بفوز "البلوز" بهدف كاي هافيرتز.

ومن الممكن أن يظهر الشاب الأوكراني مع تشيلسي قبل امتثال ستيرلنغ للشفاء، وهو الأمر الذي سيعقّد من مهمة عودته للتشكيل الأساسي، وفق "ذا صن".

وأشاد بوتر بصفقة مودريك، وقال عنه في حفل التوقيع "إنه لاعب مثير وقوي في موقف واحد مقابل واحد، يمكنه تهديد المرمى، أعتقد أن مشجعينا سيحبونه بالفعل".

وختم "إذا كنت هنا طوال مدة عقده، فسأكون سعيدا".