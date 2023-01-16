غافي بطل الرواية أمام ريال مدريد البطيء.. هكذا علقت الصحافة الإسبانية على تتويج برشلونة بالسوبر

تصدر تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني بعد فوزه في الكلاسيكو على غريمه التقليدي ريال مدريد عناوين الصحف الإسبانية التي تحدثت عن فوز المدرب تشافي هيرنانديز بأول ألقابه مع برشلونة وتألق غافي، والأداء الكارثي لريال مدريد، خاصة خط الدفاع.

وفاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي لعب مساء أمس الأحد في السعودية على ملعب الملك فهد الدولي، حيث قدم الفريق الكتالوني أداء مميزا أشادت به الصحافة الإسبانية، سواء المدريدية أو الكتالونية.

وفرضت صورة تتويج برشلونة باللقب نفسها على أغلفة الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الاثنين، حيث أبرزت صحف "ماركا" (MARCA) و"أس" (AS) المدريديتين و"سبورت" الكتالونية صورة قائد الفريق الكتالوني سيرجيو بوسكيتس وهو يرفع الكأس، فيما ركزت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية على احتفال نجوم المباراة غافي وروبرت ليفاندوفسكي باللقب.

وكتبت صحيفة "موندو ديبورتيفو" على صفحتها الأولى "البطل عاد.. سحق البلوغرانا المرينغي بعاصفة من اللعب والأهداف ووضع حدا لـ638 يوما دون رفع الكأس"، وتغنت بلاعب الوسط الشاب غافي بعد أدائه الكبير في النهائي، حيث سجل هدفا وصنع اثنين آخرين.

أما صحيفة "سبورت" فأبرزت تحقيق برشلونة لقبه الأول في عهد تشافي، واحتفت بلاعب الوسط غافي، واصفة إياه بأنه "بطل الرواية العظيم" في المواجهة بعد تألقه أمس الأحد ومساهمته بشكل أساسي في فوز برشلونة.

في المقابل، انتقدت صحيفة ماركا الأداء الدفاعي الكارثي لريال مدريد في المباراة، لافتة إلى أن أهداف برشلونة الثلاثة جاءت من أخطاء واضحة ارتكبها لاعبو الفريق الأبيض بعد فشلهم في إخراج الكرة من منطقة الدفاع، ونتيجة لضغط لاعبي برشلونة قطعت الكرات منهم وانتهت في شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة "أس" إلى أن الأخطاء الدفاعية كانت سببا رئيسيا في خسارة ريال مدريد.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, lunes 16 de enero 📰 EL SUPERBARÇA DE SUPERGAVI pic.twitter.com/RXSCRdpbbp — Diario AS (@diarioas) January 15, 2023

من ناحيتها، رأت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن برشلونة عاقب ريال مدريد "البطيء"، واصفا أخطاء الملكي في الأهداف الثلاثة التي سجلها برشلونة بـ"الهدايا" التي منحها لاعبو المرينغي إلى الفريق الكتالوني ليتفوق عليه في المواجهة بشكل كبير.

El Barça tiene más hambre que el Madrid https://t.co/vh7mHDJA6F La contracrónica de la final de la #superSupercopa, por @jigochoa — MARCA (@marca) January 15, 2023