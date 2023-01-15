كرة قدم

ضُبط بحوزته 100 كيلوغرام من الكوكايين.. لاعب يتورط في تهريب المخدرات والشرطة تعتقله بمطار باريس

جان مانويل ندرا (يمين) أوقف بينما أفرج عن زوجته بضمان مكان إقامتها (غيتي)
جان مانويل ندرا (يمين) أوقف بينما أفرج عن زوجته بضمان محل إقامتها (غيتي)
15/1/2023

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على لاعب كرة قدم، حاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات، عبر مطار شارل ديغول، الواقع في العاصمة باريس.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن الأمن الفرنسي اعتقل جان مانويل ندرا، وهو لاعب من جزيرة مارتينيك، في المطار وكان برفقته زوجته.

وأضافت الصحيفة أنه تم القبض على ندرا وفي حوزته أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين كانت موضوعة في حقائب سفر.

ويُعد ندرا لاعبا في صفوف نادي إيغلون دو لامينتين، الواقع في جزيرة مارتينيك، كما أنه ينشط في صفوف منتخبها.

وأشارت "لو باريزيان" إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، عُرض على مكتب المدعي العام في بوبيني، الذي أمر بإيقافه بينما أفرج عن زوجته بضمان محل إقامتها.

في هذه الأثناء، علّق نادي إيغلون دو لامينتين على هذه المعلومات، وقال في بيان أبرزته الصحافة المحلية: "دون معرفة دوره في الحادثة، علمنا أنه تم القبض على أحد لاعبينا في مطار شارل ديغول بتهمة تهريب المخدرات".

وأضاف: "دعونا نكون أقوى من أي وقت مضى ومتحدين لمواصلة عملنا التربوي من خلال كرة القدم، ومحاربة هذه الآفة، وحماية وتنبيه شبابنا إلى مخاطرها وعواقبها، وضررها على الإنسان والبيئة".

ويلعب مانويل ندرا في صفوف منتخب مارتينيك منذ عام 2012، وخاض مباراته الدولية الأولى ضد غوادلوب (جزيرة تابعة لفرنسا) يوم 3 مارس/آذار من ذلك العام، وهو بعمر 19 عاما.

المصدر : وكالات