ضُبط بحوزته 100 كيلوغرام من الكوكايين.. لاعب يتورط في تهريب المخدرات والشرطة تعتقله بمطار باريس

ألقت الشرطة الفرنسية القبض على لاعب كرة قدم، حاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات، عبر مطار شارل ديغول، الواقع في العاصمة باريس.

وأكدت صحيفة "لو باريزيان" (Le Parisien) الفرنسية أن الأمن الفرنسي اعتقل جان مانويل ندرا، وهو لاعب من جزيرة مارتينيك، في المطار وكان برفقته زوجته.

وأضافت الصحيفة أنه تم القبض على ندرا وفي حوزته أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين كانت موضوعة في حقائب سفر.

ويُعد ندرا لاعبا في صفوف نادي إيغلون دو لامينتين، الواقع في جزيرة مارتينيك، كما أنه ينشط في صفوف منتخبها.

Un footballeur martiniquais et sa compagne ont été arrêtés le 31 décembre, à Roissy, avec… 102 kg de cocaïne dans les bagages «Je n’aurais jamais pris les valises si j’avais su», s'est défendu Jean-Manuel Nedra Il a été incarcéréhttps://t.co/u7X8D0SyEu — Le Parisien (@le_Parisien) January 8, 2023

وأشارت "لو باريزيان" إلى أن اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، عُرض على مكتب المدعي العام في بوبيني، الذي أمر بإيقافه بينما أفرج عن زوجته بضمان محل إقامتها.

في هذه الأثناء، علّق نادي إيغلون دو لامينتين على هذه المعلومات، وقال في بيان أبرزته الصحافة المحلية: "دون معرفة دوره في الحادثة، علمنا أنه تم القبض على أحد لاعبينا في مطار شارل ديغول بتهمة تهريب المخدرات".

وأضاف: "دعونا نكون أقوى من أي وقت مضى ومتحدين لمواصلة عملنا التربوي من خلال كرة القدم، ومحاربة هذه الآفة، وحماية وتنبيه شبابنا إلى مخاطرها وعواقبها، وضررها على الإنسان والبيئة".

ويلعب مانويل ندرا في صفوف منتخب مارتينيك منذ عام 2012، وخاض مباراته الدولية الأولى ضد غوادلوب (جزيرة تابعة لفرنسا) يوم 3 مارس/آذار من ذلك العام، وهو بعمر 19 عاما.