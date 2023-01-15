شاهد.. ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان على موهبة أرجنتينية

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان الليلة على لقب بطولة السوبر الإسباني في العاصمة السعودية الرياض، وفي الوقت نفسه يخوضان مبارزة خارج أرضية الملعب للظفر بتوقيع الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني موهبة نادي فيليز والبالغ من العمر 16 عاما.

ويراقب "البلوغرانا" بريستياني منذ فترة طويلة، وبات أيضا على رادار "الملكي".

فاللاعب الذي يعرف بأنه أحد أفضل المواهب بأميركا اللاتينية شارك في هذا العمر الصغير مع الفريق الأول لفيليز، وبات ثالث أصغر لاعب يشارك في الدوري الأرجنتيني بعد كل من مارادونا وسيرغيو أغويرو.

وقد لفت هذا الجناح الأرجنتيني أنظار عملاقي الليغا بسبب سرعته ومهاراته وشخصيته القيادية فوق أرضية الملعب، ويتوقع أن يتابعه "البرسا" والريال أكثر قبل أن يتخذا القرار النهائي بشأن التقدم بعرض للتعاقد معه.

وكان آخر المواهب التي ضمها "الميرينغي" هو البرازيلي إندريك (16 عاما) في تكرار لتجربتي فينيسيوس جونيور ورودريغو، أي أن الريال كان مركزا في الكرة البرازيلية ولكن مع بريستياني لن يضطر ليفسح له مكانا بين اللاعبين غير الأوروبيين لأنه سيحصل على جواز السفر الإيطالي الصيف المقبل.

ويسير بريستياني على خطى عدد من المواهب الأرجنتينية التي انتقلت إلى أوروبا بينها جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، وإنزو فيرينانديز لاعب خط وسط بنفيكا، واللذان ساهما في فوز "التانغو" بلقب مونديال قطر.

كما أن مان سيتي يقترب أيضا من ضم ماكسيمو بيرون زميل بريستياني من فيليز سارسفيلد مقابل 11 مليون يورو.