شاهد- حادثة لا تتكرر كثيرا بعالم الساحرة المستديرة.. الحكم الرئيسي يصاب ويُحمل إلى خارج الملعب

خلال مواجهة بين فريقي "سويندون تاون" و"غريمبسي" في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزية لكرة القدم، نُقل الحكم سام بوركيس الذي أصيب بعد أن ارتطمت الكرة برأسه.

وفي الدقيقة الـ11 من المباراة، حاول أحد مدافعي سويندون تاون تشتيت الكرة لترتطم برأس الحكم، الذي سقط على الأرض وانهار مباشرة، وقد هرع اللاعبون من الفريقين إلى الحكم وحاولوا مساعدته.

وبعد 8 دقائق من الإصابة، حمل الحكم على نقالة إلى خارج الملعب وسط تحية من جماهير الفريقين في مدرجات الملعب الذين وقفوا احتراما للحكم.

وانتهت المباراة بنتيجة ساحقة وبخماسية نظيفة لصالح فريق سويندون تاون صاحب الأرض والجمهور.