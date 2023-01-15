"خليجي 27" في عمان.. الكويت تستضيف "خليجي 26" في ديسمبر 2024

أعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم -اليوم الأحد- أن الكويت ستستضيف النسخة المقبلة للمسابقة (خليجي 26) في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال الشيخ حمد رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، للصحفيين على هامش "خليجي 25" بالبصرة في العراق، إن اختيار موعد البطولة جاء تجنبا لتعارضها مع كأس آسيا.

وفازت قطر بحق استضافة النسخة المقبلة من كأس آسيا بعد اعتذار الصين لأسباب تتعلق بمكافحة فيروس كورونا، لكن لم يتحدد بعد إذا كانت ستقام منتصف العام الجاري أو بداية العام المقبل.

وأكد عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي تقديم "الضمان الحكومي" لاستضافة البطولة، وقال "دولة الكويت مستعدة لهذا الحدث بإذن الله في موعده في ديسمبر/كانون الأول 2024".

وأشار الشاهين إلى أن استعدادات الكويت لاستضافة الحدث ستبدأ الأسبوع المقبل باجتماع اتحاد اللعبة لتشكيل اللجنة المنظمة.

وتقرر إقامة "خليجي 27" في سلطنة عمان بمسقط.