موسم "الريدز" المخيب يتواصل.. برايتون يقسو على ليفربول في البريميرليغ
14/1/2023
صعق برايتون ضيفه ليفربول وفاز عليه بثلاثية نظيفة اليوم السبت في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر يونايتد على ضيفه مانشستر سيتي 2-1 وساوثهامبتون على إيفرتون 2-1 ونوتينغهام فورست على ليستر سيتي 2 -0 ووولفرهامبتون على ويستهام بهدف نظيف.
وتقدم برايتون بهدف سجله سولومون مارش (47) قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة الـ53، ثم سجل داني ويلبيك الهدف الثالث في الدقيقة الـ81.
ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد ليفربول عند 28 نقطة في المركز الثامن.
المصدر : وكالات