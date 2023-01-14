مقابل 100 مليون يورو.. تشلسي يتعاقد مع مهاجم أوكراني شاب

مئات ملايين الدولارات أنفقها فريق تشلسي للتعاقد مع اللاعبين هذا الموسم، كان أحدثهم مهاجم أوكراني شاب مغمور يدعى ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونيتسك ودفع للتعاقد معه 100 مليون يورو.

وكان مودريك (22 عاما) قريبا جدا من أرسنال وقاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى "المدفعجية" لكن "البلوز" نجح في الأمتار الأخيرة للسباق من نقله إلى الضفة الأخرى من العاصمة البريطانية لندن.

وبحسب الصحفي الخبير بشؤون انتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، فإن ممثلين عن تشلسي سافروا إلى بولندا لإنهاء الصفقة ونجحوا في حسمها.

وأضاف أن اللاعب -الذي لم تحسم بعد مدة العقد والبنود الشخصية فيه- يصل الليلة إلى لندن لحسم كافة التفاصيل والخضوع للكشف الطبي.

وأوضح رومانو، أن أرسنال دفع 95 مليون يورو -الخميس الماضي- لضم اللاعب لكن شاختار رفض العرض وأصر على 100 مليون.

ولفت مودريك الأنظار مع شاختار في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما سجل 3 أهداف وصنع هدفين في 6 مباريات لعبها الفريق الأوكراني في المجموعة السادسة والتي كانت تضم كلا من سلتيك الأسكتلندي وريال مدريد ولايبزيغ، وتأهل الفريقان الأخيران إلى ثمن النهائي.

كما قدم مودريك مستوى متميزا في الدوري الأوكراني الممتاز مسجلا 7 أهداف وصنع 6 أخرى لشاختار الذي يحتل -حاليا- المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة.

وكان تشلسي تعاقد مع 11 لاعبا جديدا هذا الموسم بكلفة أكثر من 344 مليون يورو كان آخرهم البرتغالي جواو فيليكس الذي انتقل من أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 11 مليون يورو.

وتلقى تشلسي خسارته السابعة هذا الموسم والثالثة على التوالي في مختلف المسابقات؛ كما يحتل المركز العاشر في الدوري بفارق 10 نقاط عن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.