"مانشستر حمراء".. مان يونايتد يقلب الطاولة على السيتي ويهزمه في البريميرليغ

قلب فريق مانشستر يونايتد تأخره بهدف أمام ضيفه مانشستر سيتي إلى فوز 2-1، اليوم السبت، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جاك غريليش (60) وتعادل مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فرنانديز (78) قبل أن يهدي ماركوس راشفورد هدف الفوز والنقاط الثلاث للـ"شياطين الحمر" في الدقيقة الـ82.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 39 نقطة في المركز الثاني.