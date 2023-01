بعد إعلان الفيفا ترشيح 14 نجما للجائزة.. 10 نجوم غائبون عن ترشيحات "الأفضل" في 2022

بعد أن كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA) عن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022 رصدت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية 10 نجوم بارزين غابوا عن الترشيحات.

وأعلن الفيفا قائمة المرشحين أول أمس الخميس، على أن تعلن النتيجة خلال حفل "الأفضل" السنوي الذي يقيمه الاتحاد الدولي يوم 27 فبراير/شباط المقبل.

وأشار إلى أن نتائج منافسات كأس العالم 2022 في قطر ستؤثر على فوز بعض المرشحين بالجوائز بعد مساهمتهم في تحقيق منتخباتهم نتائج رائعة.

ورصدت "ماركا" أبرز الغائبين عن ترشيحات "الأفضل" في 2022 على النحو التالي:

كان الجناح الأيسر البرتغالي أحد أكبر الإنجازات في إيطاليا العام الماضي، ومفتاح إيه سي ميلان لإنجاز الدوري الإيطالي (السكوديتو) بعد 11 عاما.

كان المهاجم الفرنسي لفريق لايبزغ الألماني أحد الأسماء الكبيرة العام الماضي في الدوري الألماني، إذ سجل 35 هدفا وقدم 20 تمريرة حاسمة، لكن الأداء الضعيف لفريقه جعله لا يمكن أن يكون من بين العشرة الأوائل.

يعد مع هاري كين الأفضل على الإطلاق بفريق توتنهام، وكان ثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021-2022 برصيد 23 هدفا و9 تمريرات حاسمة.

لعب الصيف الماضي دورا أساسيا في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول، وقدم أفضل مستوياته في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي مع الفريق الإسباني الذي تركه لينتقل إلى مانشستر يونايتد بداية هذا الموسم.

صحيح أن مستواه قد انخفض هذا الموسم لكنه لا يزال أحد أكثر المدافعين المهيمنين في أوروبا، بدليل أنه بدونه يكون فريق ليفربول ضعيفا من الناحية الدفاعية بشكل واضح.

أصبح أحد أبرز نجوم فريق برشلونة العام الماضي، كما ظهر بمستوى رائع مع منتخب إسبانيا.

ظهير أيمن تحول إلى مهاجم في الجانب الأيسر وسجل 3 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، كما أصبح لاعبا متكاملا بفريق مانشستر سيتي، إذ يساهم في جميع الجوانب: الدفاع، بناء الهجمات، والإنهاء أيضا، لذا يعد من أبرز الأوراق الرابحة للمدرب بيب غوارديولا.

بوصلة ريال مدريد، فهو اللاعب الذي يسيطر ببراعة على وسط ميدان بطل أوروبا، كما أن تصويباته غالبا ما تسكن الشباك بشكل رائع.

تأثيره المثالي في خط وسط مانشستر سيتي يضعه جنبا إلى جنب مع لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأفضل في خط الوسط بالعالم.

الأرقام تدعم النجم البرتغالي، إذ سجل 24 هدفا وقدم 3 تمريرات حاسمة العام الماضي، سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري الأبطال.

وألقت الأشهر الستة الأخيرة "السيئة" التي قضاها في مانشستر يونايتد بظلالها على ما كان أكثر من موسم رائع.

كما أثر تراجعه وخروج منتخب البرتغال من كأس العالم على عدم وجوده "النادر" من بين المرشحين للأفضل في العالم.

