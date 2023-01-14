بالفيديو- جبل يتحول إلى ملعب لكرة القدم.. هكذا يلعبون في غواتيمالا

كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أغرب ملاعب كرة القدم في العالم، حيث يقع الملعب على جبل ويجب على آخذ الركلة الركنية تسلق تلة لتنفيذها.

يقع الملعب في غواتيمالا، وانتشر مقطع الفيديو في البداية بشكل واسع على منصة "تيك توك" ومنها إلى باقي منصات التواصل، ليحصد تفاعلا ضخما من الجماهير التي أعربت عن استغرابها من هذا الملعب العجيب.

والظاهر أنه ليس الملعب الوحيد الغريب في غواتيمالا، إذ انتشرت بعد ذلك مقاطع أخرى تظهر ملاعب وسط الجبال والتلال لا تقل غرابة عن هذا الملعب.

ويبدو أن المباريات تقام في أحد دوريات الهواة، لأن الملاعب غير قانونية بالطبع، كما أن الحكم يرتدي أحيانا ملابس غير رياضية كما يحدث في مباريات الأحياء.