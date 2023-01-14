بالفيديو- جبل يتحول إلى ملعب لكرة القدم.. هكذا يلعبون في غواتيمالا
كشف مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أغرب ملاعب كرة القدم في العالم، حيث يقع الملعب على جبل ويجب على آخذ الركلة الركنية تسلق تلة لتنفيذها.
يقع الملعب في غواتيمالا، وانتشر مقطع الفيديو في البداية بشكل واسع على منصة "تيك توك" ومنها إلى باقي منصات التواصل، ليحصد تفاعلا ضخما من الجماهير التي أعربت عن استغرابها من هذا الملعب العجيب.
El 9 le grita "buscame por abajo".
📹 @JotaPeUy/@fodboldworldpic.twitter.com/LcpSnsg8oA
— VarskySports (@VarskySports) January 13, 2023
والظاهر أنه ليس الملعب الوحيد الغريب في غواتيمالا، إذ انتشرت بعد ذلك مقاطع أخرى تظهر ملاعب وسط الجبال والتلال لا تقل غرابة عن هذا الملعب.
🥵🥵🥵 pic.twitter.com/rLjT8rG8e3
— Fodboldworld (@fodboldword) January 12, 2023
ويبدو أن المباريات تقام في أحد دوريات الهواة، لأن الملاعب غير قانونية بالطبع، كما أن الحكم يرتدي أحيانا ملابس غير رياضية كما يحدث في مباريات الأحياء.
Para los que no pudieron estar en el stream, les dejo este MOMENTAZO. 😂🇬🇹⚽ pic.twitter.com/N0PjbpVP2q
— Fodboldworld (@fodboldword) January 14, 2023