تهديدات أمنية تجبر إدارة إيفرتون على الغياب عن مباراة ساوثهامبتون في البريميرليغ

أعلن إيفرتون أن مستشارين نصحوا مجلس إدارته بعدم حضور مواجهة الفريق أمام ضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتيجة "تهديد حقيقي وذي مصداقية لسلامتهم وأمنهم".

وقال النادي إن رئيسه بيل كينرايت والرئيس التنفيذي دينيس باريت باكسينديل ورئيس الشؤون المالية والإستراتيجية غرانت إنغلز والمدير غير التنفيذي غرايم شارب "تقبلوا على مضض" نتيجة تقييم السلامة الذي قام به مستشارون في المجال الأمني.

وأضاف أحد المستشارين أنه "بعد تقييم شامل للمخاطر واستجابة للتهديدات الملموسة التي تلقاها النادي والمعلومات الاستخباراتية التي جمعناها، أخبرنا أعضاء مجلس إدارة النادي أن عليهم التغيب عن مباراة اليوم".

وقال النادي إنه "قرار لا سابق له" بالنسبة لإيفرتون.

وتابع "لم يسبق أن تلقى مجلس إدارتنا بالكامل أوامر بعدم حضور مباراة لأسباب تتعلق بالسلامة. إنه يوم تعيس جدا لإيفرتون وعشاقه".

ويحتل إيفرتون المركز الـ18 في الدوري برصيد 15 نقطة من 9 هزائم و3 انتصارات و6 تعادلات.