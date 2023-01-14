بنزيمة يجيب عن أسئلة حول أسباب استبعاده من منتخب فرنسا بمونديال قطر

رغم أن المؤتمر الصحفي كان مخصصا لنهائي بطولة كأس السوبر الأوروبي الذي يقام غدا في الرياض بين برشلونة وريال مدريد، طرح الصحفيون أسئلة على الفرنسي كريم بنزيمة قائد "الملكي" بعيدة عن الموضوع الرئيسي.

النقطة الأولى التي أثارها الصحفيون كانت أسباب استبعاده من معسكر منتخب بلاده قبل انطلاق مونديال قطر، ولم يكن طرح الصحفيين للموضوع بطريقة عادية بل بإلحاح وإصرار.

ورغم ذلك اكتفى الدولي الفرنسي السابق الذي اعتزل الشهر الماضي بالقول، إن "الوضع كان معقدا وأصبح من الماضي".

وأضاف "لن أتحدث مجددا عن فرنسا وكأس العالم، إن كنتم تريدون سؤالي عن مباراة الغد، فسأجيب غير ذلك لن أتفوه بأي كلمة".

أما الموضوع الثاني، فكان عدم ظهور أي صورة لبنزيمة والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي زار أمس الجمعة تدريبات ريال مدريد في ملعب النصر السعودي ونشرت صور لرونالدو ومعظم لاعبي "الملكي" عدا بنزيمة.

وردا على سؤال طرحه أحد الصحفيين عن أسباب عدم وجود أي صورة للقاء بين النجمين، أجاب أن رونالدو "زار تدريبات الفريق، ولكننا لا نحتاج لصورة لنظهر أننا صديقان، لا نريد الصورة لنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي".

وختم "رغم وجوده لم يكن لدي الوقت لألقي التحية عليه وآمل بعد مباراة النهائي غدا أن أراه وأتحدث معه".