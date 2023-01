تكلفة كل مباراة يلعبها مع تشلسي 805 آلاف يورو.. طرد البرتغالي فيلكس يزيد طين "البلوز" بلة

تعرض البرتغالي جواو فيلكس للطرد في ظهوره الأولى مع تشلسي خلال مواجهة فولهام الخميس الماضي والمؤجلة من المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي خسرها "البلوز" 1-2.

وبعد ساعات من انضمام المهاجم الشاب بنظام الإعارة من أتلتيكو مدريد، شارك فيلكس أساسيا مع تشلسي في المباراة، إلا أنه طُرد في الدقيقة 58 بعد تدخل عنيف ضد الهولندي كيني تيتي لاعب فولهام مما كلفه بطاقة حمراء مباشرة.

وسيغيب الدولي البرتغالي بسبب الطرد عن تشلسي في مبارياته الثلاث القادمة أمام كريستال بالاس وليفربول وفولهام، ولن يكون بوسعه العودة للمشاركة مع الفريق على مدى شهر كامل.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية، فإن تشلسي -الذي استثمر ما مجموعه 23.6 مليون يورو في صفقة جواو فيلكس بين رسوم الانتقال وراتب اللاعب خلال 6 أشهر- سيخسر نحو 2.4 مليون يورو بسبب طرد اللاعب البرتغالي.

وذكرت الصحيفة أن كل مباراة يلعبها فيلكس تكلف تشلسي نحو 805 آلاف يورو، ومع غيابه 3 مباريات سيتكبد "البلوز" 2.4 مليون يورو خلال فترة غياب لاعبه الجديد الذي جدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2027 قبل أن ينتقل إلى "ستامفورد بريدج" على سبيل الإعارة.

ودافع غراهام بوتر مدرب تشلسي عن قراره بإشراك فيلكس في التشكيلة الأساسية بعد وقت وجيز من التعاقد معه.

وقال بوتر "ما حدث فرصة للتعلم. جواو لاعب شاب وموهوب، والخطأ الذي ارتكبه أمر وارد في كرة القدم، لم يكن ينوي إيذاء منافسه".

وأشاد بوتر بأداء لاعبه الجديد قبل طرده، مؤكدا أن خسارته 3 مباريات متتالية أمر مخيب للآمال.

João Félix's three-game suspension, which he received barely 24 hours after joining Chelsea on loan from Atletico Madrid, will reportedly cost the club around £2.1m 😳 pic.twitter.com/wbsC3i6eDh

— FootballJOE (@FootballJOE) January 13, 2023