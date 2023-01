كورتوا وبنزيمة يخفيان عيوب ريال مدريد وصحيفة إسبانية تنشر قائمة المرشحين لخلافة أنشيلوتي

كشف تقرير إسباني عن مفاجأة كبيرة تتعلق بمنصب المدير الفني لفريق ريال مدريد، الذي يشغله حاليا الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وعلت أصوات في الفترة الأخيرة تتحدث عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل تولي تدريب النادي "الملكي" لفترة ثالثة، بعد تمديد عقد مواطنه ديديه ديشامب، مع منتخب فرنسا حتى عام 2026.

لكن صحيفة "سبورت" (Sport) الإسبانية أكدت أن راؤول غونزاليس (أحد أساطير ريال مدريد) هو المرشح الأول لخلافة أنشيلوتي عندما يرحل الأخير عن "سانتياغو بيرنابيو".

وأبرزت الصحيفة تصريحات المدرب الإيطالي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو/حزيران 2024، التي أدلى بها بداية الموسم الجاري 2022-2023، مؤكدا أن محطته الحالية ستكون التجربة التدريبية الأخيرة.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك من يتحدث داخل إدارة ريال مدريد عن أن أنشيلوتي لن يكمل عقده، لذا وضعت الصحيفة "راؤول" على رأس قائمة معوّضي الإيطالي.

واعتزل راؤول عام 2015 بألوان كوزموس الأميركي، ثم حصل على رخصة التدريب، وبدأ العمل مع الفئات السنية الصغرى في ريال مدريد.

وأشرف راؤول على فريق الشباب عام 2019، الذي تُوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب في أغسطس/آب 2020.

Raul Gonzalez's Real Madrid Castilla continue to march on.

His side are now a point off top spot and are 12 games unbeaten, with the famous number seven earning plenty of praise for his work. pic.twitter.com/UJ4DnU1p0p

— Football España (@footballespana_) January 10, 2023