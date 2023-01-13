يكبرها بـ 14 عاما .. البرازيلي رونالدو يعلن الزواج للمرة الثالثة من عارضة أزياء

من المقرر أن يدخل النجم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو الحياة الزوجية قريبا للمرة الثالثة، وهذه المرة من صديقته عارضة الأزياء سيلينا لوكس التي أعلنت قبولها الزواج من "الظاهرة".

وأعلن الثنائي البرازيلي خطوبتهما رسميا عبر "إنستغرام" خلال وجودهما في جزر الكاريبي.

واستقطب زواج رونالدو (46 عاما) الأول من ميلين دومينغيز اهتماما كبيرا خلال فترة زواجهما بفعل شهرتهما الكبيرة، إذ تزامن مع فترة لعب الأول مع إنتر ميلان ثم ريال مدريد، بينما كانت الثانية لاعبة مشهورة في البرازيل.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو أنجب طفله الأول رونالد الذي يبلغ الآن من العمر 22 عاما مع ميلين قبل انتهاء زواجهما الذي دام 4 سنوات في سبتمبر/أيلول 2003.

وفي فبراير/شباط 2005، تزوج رونالدو عارضة الأزياء دانييلا سيكاريلي في فرنسا، لكن هذه العلاقة لم تدم سوى 3 أشهر.

بعد ذلك ارتبط "الظاهرة" بطالبة الهندسة ماريا بياتريز أنتوني، وأنجب منها بنتين هما ماريا صوفيا التي تبلغ الآن 14 عاما، وماريا أليس (12 عاما) وانتهى الأمر بالطلاق كسابقيه.

ومنذ عام 2015، ارتبط رونالدو (46 عاما) وعارضة الأزياء سيلينا لوكس (32 عاما) التي تعتبر سيدة أعمال ناجحة في البرازيل، ويبدو أن تلك العلاقة ستتوج بالزواج أخيرا.