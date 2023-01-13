شاهد.. قصة هدف "الشبح" في إيطاليا

أثار احتساب حكم هدفا "غير شرعي" جدلا في إيطاليا خلال مباراة بدوري الهواة، وطالب النادي المستفيد من القرار بإعادة اللقاء، كما أعلن مدربه استقالته من منصبه بسبب تعرضه ولاعبيه لانتقادات لاذعة، على خلفية احتفالهم بالهدف.

هدف المباراة الوحيد مثار الجدل سُجّل خلال المباراة التي فاز فيها فريق "كالتشيو كاستيلانا" على نظيره نوكاتارو، ضمن دوري الدرجة الأولى الإقليمي للمجموعة الثانية بمدينة بولية الواقعة جنوب شرق إيطاليا.

وانتشر الهدف -الذي وصفته صحيفة " كورييري ديلا سيرا" (corriere) الإيطالية بالـ "شبح"- على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرسل أحد لاعبي كالتشيو كاستيلانا كرة عرضية على مقربة من مرمى الفريق المنافس، لكن زميله ساباتيلي أصاب الشباك من الخارج.

وفوجئ الجميع بالحكم أندريا رومانو يحتسب الكرة هدفا ليحتفل لاعبو كالتشيو كاستيلانا، وسط اعتراضات كبيرة من نظرائهم في نوكاتارو.

ودخل عدد من أفراد الطاقم الإداري لفريق نوكاتارو إلى أرضية الملعب، وانضموا للاعبيهم للاحتجاج على قرار الحكم الذي أصّر على احتساب الهدف.

ولم يكتف الحكم بذلك بل رفع البطاقة الحمراء في وجه أحد المحتجين من الإداريين قبل أن تستكمل المباراة.

طلب بإعادة المباراة

في السياق ذاته، أقّر جوزيبي بيليغرينو رئيس نادي "كالتشيو كاستيلانا" بعدم صحة الهدف الذي منح الفوز لفريقه.

وقال بيليغرينو "تحققنا من اللقطة بوضوح، يبدو أن الحكم وقع في خطأ بصري ورأى بالخطأ أن الكرة دخلت المرمى واحتسب لنا الهدف، وبالتالي جعلنا نفوز بالمباراة".

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن إدارة النادي ورئيسه بيليغرينو تقدما بطلب للاتحاد المحلي المسؤول عن تنظيم البطولة بإعادة المباراة رغم الفوز فيها.

لكن ذلك لم يمنع فرنشيسكو أنغيولي مدرب نوكاتارو من التعبير عن غضبه، مبديا استغرابه من احتفال لاعبي الفريق المنافس بهدف غير شرعي.

وقال أنغيولي "الصور تتحدث عن نفسها، وانتشرت أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الحقيقة نحن غاضبون جدا".

وأوضح "غاضبون تماما من سلوك مدرب كاستيلانا، كيف فعلها واحتفل بهدف غير موجود؟!".

وفي وقت لاحق، أعلن دافيدي كاسانو مدرب كالتشيو كاستيلانا استقالته لتعرضه لانتقادات حادة بسبب الاحتفال الذي اعتُبر غير لائق بالهدف من قبل المدرب ولاعبيه رغم يقينهم بأنه "وهمي".