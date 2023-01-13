شاهد.. البحرين وقطر تتأهلان إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي

تأهل المنتخب القطري إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي 25) المقامة حاليا في البصرة بالعراق، بعد تعادله مع نظيره الإماراتي 1-1 -اليوم الجمعة- ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.

وتقدم المنتخب الإماراتي عن طريق فابيو ليما (77) قبل أن يدرك تميم منصور التعادل للمنتخب القطري (88).

#خليجي_زين25 | #قطر_الإمارات

هدف | منتخبنا الوطني يدرك التعادل 1 – 1 أمام الإمارات في الدقيقة 88 عبر تميم منصور مفتاح #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/s8IfeRJUzq — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 13, 2023

#خليجي_زين25 | #قطر_الإمارات

هدف | منتخب الإمارات يتقدم 1 – 0 على منتخبنا الوطني في الدقيقة 77 عبر فابيو دي ليما #كأس_الخليج#قنوات_الكاس pic.twitter.com/DdNIlvBswA — قنوات الكاس (@alkasschannel) January 13, 2023

على الجانب الآخر، أنهى منتخب الإمارات دور المجموعات باحتلال المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وفي مباراة أخرى، تعادل المنتخب الكويتي مع نظيره البحريني 1-1.

وتقدم منتخب البحرين عن طريق مهدي الحميدان (26) قبل أن يدرك شبيب الخالدي التعادل للكويت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف المنتخب البحريني المتصدر، وبفارق الأهداف عن الكويت صاحب المركز الثالث.

وفي نصف النهائي، يواجه العراق صاحب الأرض والجمهور ومتصدر المجموعة الأولى "العنابي القطري" صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية، في حين يلتقي منتخب البحرين متصدر المجموعة الثانية نظيره العماني صاحب المركز الثاني بالمجموعة الأولى.