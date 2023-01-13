شاهد- أنشيلوتي استقبله بحفاوة.. رونالدو بتدريبات ريال مدريد قبل الكلاسيكو ضد برشلونة في السوبر الإسباني

زار لاعب النصر السعودي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تدريبات فريقه السابق ريال مدريد، في الرياض، والذي يستعد لمواجهة غريمه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي يقام الأحد المقبل على ملعب "الملك فهد" الدولي في العاصمة السعودية.

ونشر الحساب الرسمي لريال في "تويتر" مقطع فيديو أظهر لقاء وديا جمع رونالدو والإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب "الملكي" داخل ملعب النصر، حيث تبادلا الحديث لبعض الوقت، قبل أن يظهر البرازيلي روبرتو كارلوس نجم الريال السابق وهو يصافح النجم البرتغالي بحرارة.

وعلق حساب ريال على مقطع الفيديو، وكتب "سعدنا برؤيتك من جديد كريستيانو" في حين رحب مشجعو "الملكي" بنجمهم السابق وتوقعوا وجوده في نهائي كأس السوبر ضد برشلونة.

وذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية أن رونالدو (37 عاما) جلس على مقاعد البدلاء في ملعب النصر لمتابعة تدريبات ريال مدريد.

وكان رونالدو تدرب بشكل منفرد في مركز تدريبات ريال "فالديبيباس" الشهر الماضي قبل أيام من انتقاله لنادي النصر، بعد حصوله على إذن رسمي من فلورنتينو بيريز رئيس "الملكي".

🚨¡CRISTIANO, en el ENTRENAMIENTO DEL MADRID!🚨 🇵🇹 Visita del portugués en un entreno con todos los jugadores menos Lucas. (Vía @DarioMonteroG) pic.twitter.com/bSrNdr9mQY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 13, 2023

ودافع رونالدو -الذي يعد هداف الميرينغي التاريخي- عن ألوان ريال بين عامي 2009 و2018، حيث خاض معه 438 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 450 هدفا مع تقديم 131 تمريرة حاسمة قبل الانتقال ليوفنتوس ثم مانشستر يونايتد وأخيرا النصر.

وخلال مشواره مع ريال حصد رونالدو 15 لقبا: 4 ألقاب بدوري أبطال أوروبا ولقبان بالدوري الإسباني ومثلهما في كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي، و3 ألقاب بكأس العالم للأندية.