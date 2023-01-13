ريال مدريد في طريق الأهلي المصري.. قرعة كأس العالم للأندية تسفر عن مواجهة عربية خالصة

أوقعت قرعة بطولة كأس العالم للأندية التي سُحبت الجمعة فريق ريال مدريد الإسباني في طريق الأهلي المصري خلال مشواره بالبطولة، وفريق فلامنغو البرازيلي في طريق الفائز من مباراة الوداد المغربي والهلال السعودي.

وتقام البطولة في الفترة من الأول إلى 11 فبراير/ شباط المقبل.

وستجمع المباراة الافتتاحية الأهلي المصري (وصيف بطل أفريقيا) مع فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا).

The path to #ClubWC glory! 🏆 🤩 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 13, 2023

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من تلك المواجهة مع فريق سياتل الأميركي بطل الكونكاكاف.

وفي الدور قبل النهائي سيلعب ريال مدريد (بطل أوروبا) مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين سياتل الأميركي والفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.

في حين يلعب الهلال السعودي (بطل آسيا) مع الوداد المغربي (بطل أفريقيا والذي يشارك في البطولة بصفته ممثل البلد المنظم)، على أن يلتقي الفائز منهما مع فلامنغو البرازيلي في الدور قبل النهائي.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الثالثة في المغرب بعد نسختي 2013 و2014.