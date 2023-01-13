كرة قدم

بالفيديو.. برشلونة يفوز بصعوبة على بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

Real Betis v FC Barcelona - Super Copa de España
لاعبو برشلونة يحتفلون بعد هدف ليفاندوفسكي (غيتي)
13/1/2023-|آخر تحديث: 13/1/202301:24 AM (مكة المكرمة)

ضرب برشلونة موعدا مع غريمه ريال مدريد في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 4-2 بركلات الترجيح على ريال بيتيس الخميس،  على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، إذ تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 77.

 

ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتتواصل خلاله الإثارة، بعدما أحرز أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، غير أن لورينزو مورن، منح التعادل لبيتيس من جديد في الدقيقة 101.

وانتهى الوقت الإضافي -الذي شهد طرد المكسيكي أندريس جواردادو لاعب بيتيس في الدقيقة 118 لحصوله على الإنذار الثاني- بالتعادل 2-2، واحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح التي حسمها برشلونة لصالحه.

وبذلك، ضرب برشلونة موعدا ناريا في المباراة النهائية، التي تجرى الأحد القادم مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4-3 بركلات الترجيح على فالنسيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الأربعاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

 

ويشارك ريال بيتيس في كأس السوبر هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي عقب فوزه على فالنسيا في النهائي، في حين يلعب برشلونة في المسابقة بعد نيله وصافة الدوري الإسباني في الموسم ذاته خلف ريال مدريد، الفائز بالبطولة.

المصدر : وكالات