بالفيديو.. برشلونة يفوز بصعوبة على بيتيس ويضرب موعدا مع ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

ضرب برشلونة موعدا مع غريمه ريال مدريد في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه 4-2 بركلات الترجيح على ريال بيتيس الخميس، على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، إذ تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع نجمه البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 40، لكن نبيل فقير أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 77.

⚽ هدف برشلونة الأول عن طريق ليفاندوفسكي برشلونة 1 × 0 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/JL0s2o0uPQ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023

ولجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لتتواصل خلاله الإثارة، بعدما أحرز أنسو فاتي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 93، غير أن لورينزو مورن، منح التعادل لبيتيس من جديد في الدقيقة 101.

⚽ هدف التعادل لريال بيتيس عن طريق نبيل فقير برشلونة 1 × 1 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/WJYMh3hUAV — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023

وانتهى الوقت الإضافي -الذي شهد طرد المكسيكي أندريس جواردادو لاعب بيتيس في الدقيقة 118 لحصوله على الإنذار الثاني- بالتعادل 2-2، واحتكم الفريقان في النهاية لركلات الترجيح التي حسمها برشلونة لصالحه.

⚽ هدف التعادل لريال بيتيس برشلونة 2 × 2 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/qAJJTb7Lq3 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023

وبذلك، ضرب برشلونة موعدا ناريا في المباراة النهائية، التي تجرى الأحد القادم مع غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي حجز مقعده في النهائي عقب فوزه 4-3 بركلات الترجيح على فالنسيا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى الأربعاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

⚽ الهدف الثاني لبرشلونه عن طريق انسو فاتي برشلونة 2 × 1 ريال بيتيس#برشلونة_ريال_بيتيس | #SSC pic.twitter.com/FMDPtRxIWY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 12, 2023

ويشارك ريال بيتيس في كأس السوبر هذا الموسم بعد تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي عقب فوزه على فالنسيا في النهائي، في حين يلعب برشلونة في المسابقة بعد نيله وصافة الدوري الإسباني في الموسم ذاته خلف ريال مدريد، الفائز بالبطولة.