قد تتسبب باعتزاله.. إصابة نوير أخطر من المتوقع ومدرب بايرن يرغب بضم حارس جديد

أكد جوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ رغبة ناديه في التعاقد مع حارس مرمى بعد إصابة القائد مانويل نوير، لكنه أشار إلى قلة الخيارات في سوق الانتقالات الشتوية.

وفي نهاية معسكر تدريبي لمدة أسبوع بالدوحة في قطر قبل استئناف موسم دوري الدرجة الأولى الألماني الأسبوع المقبل، قال ناغلسمان إن حارس المرمى البديل سفين أولرايش (34 عاما) مستعد لتعويض نوير، كما يبحث النادي عن حارس آخر.

وأضاف "مهمتنا النظر في السوق رغم أنه من الصعب في الشتاء العثور على حراس، ومن المنطقي عدم وجود خيارات عديدة في السوق الآن".

🗣 ناجلزمان عن المعسكر: "أنا سعيد بالمعسكر في العموم، بعض اللاعبين تعرضوا لكدمات، لذلك قررنا أن نقلل من حدة المران قليلًا، ولكن الأمر كان جيدًا واللاعبين الشباب بذلوا قصارى جهدهم، والأساسيون أيضًا. الأجواء بين الفريق رائعة".#ميا_سان_ميا #FCBayernWTC pic.twitter.com/4unjeklZeg — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) January 12, 2023

وتابع ناغلسمان "إنها مسألة معقدة، نحاول فعل شيء، أجاد أولرايش في التدريبات هنا لكن النادي مجبر على ضم حارس آخر دون النظر إلى من سيكون الخيار الأول والثاني".

وسيغيب نوير، الذي كان ضمن تشكيلة ألمانيا التي خرجت من الدور الأول بكأس العالم "قطر 2022″، حتى نهاية الموسم عقب خضوعه لجراحة بعد تعرضه لكسر عظم بالساق في حادث تزلج.

وأشار ناغلسمان إلى أن الخيارات، بعيدا عن أولرايش، تقتصر على حراس شبان ومنهم يوهانيس شينك (19 عاما) الذي لا يملك خبرة بمباريات الدوري الكبرى.

الإصابة أسوأ من المتوقع

وبحسب "بيلد" (BILD) فإن إصابة نوير تبدو أسوأ مما كان متوقعا، وقد تجبره على قضاء فترة أطول خارج الملاعب أو حتى إنهاء مسيرته المهنية.

وقالت هذه الصحيفة المحلية إن السويسري يان سومر (حارس بوروسيا مونشنغلادباخ) هو الخيار الأول لتعويض نوير، لكنها أشارت إلى أن ناديه استبعد بيعه هذا الشهر رغم أنه يمكن أن يغادر مجانا عندما ينتهي عقده الصيف المقبل.

ويستكمل بايرن المتصدر رحلته -نحو تعزيز رقمه القياسي بتحقيق لقب الدوري للمرة الـ 11 على التوالي- بمواجهة لايبزيغ يوم 20 يناير/كانون الثاني.

وسيخوض الفريق البافاري مباراة ودية وحيدة أمام سالزبورغ النمساوي غدا الجمعة.

وعاد المدرب ليقول "نريد الاستعداد لمواجهة كبرى أمام منافس من الصفوة مثل لايبزيغ، نخطط للعب بالتشكيلة الأساسية أمام سالزبورغ".

والشهر المقبل، سيلتقي بايرن، المتصدر بفارق 4 نقاط متقدما على لايبزيغ ثالث الترتيب بـ 6 نقاط، باريس سان جيرمان في دور 16 بدوري أبطال أوروبا.